Meta po odlični predstavi napoveduje popoln napad

V Kranjski Gori se je končala prva vožnja slaloma za 56. zlato lisico. Glavni slovenski orožji na šesti slalomski preizkušnji te zime Meta Hrovat in Ana Bucik sta se uvrstili v drugo vožnjo, preostale štiri Slovenke pa so bile prepočasne. Hrovatova, včeraj odlična tretja v veleslalomu, je z zaostankom več kot dve sekundi za vodilno Švedinjo Anno Swenn-Larsson zasedla spodbudno deseto mesto, medtem ko je Bucikova z zaostankom skoraj treh sekund na 19. mestu. Glavna favoritinja, Slovakinja Petra Vlhova, je z zaostankom skoraj sekunde (+0.92) na četrtem mestu.

Vodilna Švedinja Anna Swenn-Larsson je v cilju povedala, da njena vožnja ni bila nič posebnega, je šlo pa za čisto vožnjo brez napak, ki jo bo poskušala ponoviti tudi v drugem teku (začetek ob 13.45). "Osredotočila se bom predvsem na tehniko," je napovedala 28-letna smučarka.

Bo Švedinja Anna Swenn-Larsson prvi favoritinji za zmago Petri Vlhovi prekrižala načrte? Foto: Getty Images

Manj zadovoljna je bila s svojo predstavo Meta Hrovat, včeraj odlična tretja v veleslalomu, ki si je nabrala krepki dve sekundi zaostanka, a je trenutno na zelo dobrem desetem mestu. "Z vožnjo nisem preveč zadovoljna, že v zgornjem delu nisem našla pravega položaja na smučeh in to me je 'hecalo' precej dolgo, a imam kar dobro izhodišče za drugo vožnjo. V finalu bom izpeljala popoln napad brez kalkulacij," je napovedala 21-letna Kranjskogorčanka.

Ne preveč zadovoljna je po prvi vožnji tudi Slovakinja Petra Vlhova, ki je ob odsotnosti Američanke Mikaele Shiffrin – ta se je zaradi nenadne smrti očeta začasno umaknila iz smučarske karavane – veljala za največjo favoritinjo za zmago. Za vodilno Švedinjo zaostaja skoraj za sekundo (+0.92).

Vlhova je v tej zimi zmagala na dveh slalomskih tekmah in v seštevku te discipline zaseda drugo mesto. Za vodilno Shiffrinovo, zmagovalko treh slalomskih tekem letošnjega svetovnega pokala, ima 80 točk zaostanka, a glede na to, da branilke malega kristalnega globusa v Kranjski Gori ni, utegne Slovakinja skočiti na vrh v tem seštevku.

Z zahtevno vitranško strmino – odstopilo je namreč 18 od 63 smučark – so se spopadle še štiri Slovenke, in sicer Maruša Ferk, Neja Dvornik, Klara Livk in Nika Murovec, a so bile prepočasne za uvrstitev med trideset najboljših.

Ferkova (+4,12) je bila 36., Klara Livk (+4,24) 38., Neja Dvornik (+4,31) 40., Nika Murovec (+9,26) pa zadnja od uvrščenih tekmovalk na 45. mestu. Za nastop v finalu je bilo treba smučati hitreje od časa 57,58.

Druga vožnja z najboljšimi tridesetimi slalomistkami se bo začela ob 13.45.

Kranjska Gora, slalom (Ž):

