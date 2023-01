Ženski trening smuka v St. Antonu odpovedan

Ker je snega preveč in dela na progi še potekajo, izvedba treninga danes ni mogoča, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Naslednji trening smukačic je predviden za petek. Na startnem seznamu je tudi najboljša Slovenka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec.

V soboto je na tem avstrijskem smučišču na sporedu smuk, v nedeljo še superveleslalom.

Large amounts of snow mean a large amount of work.❄️



Don´t forget to watch the Karl-Schranz-Rennstrecke being conquered this weekend at the Audi FIS Ski World Cup:



Sat, 14.01. 11.00 hrs -> Downhill

Sun, 15.01. 11.30 hrs -> Super-G



🎥 Maximilian Pflanzl pic.twitter.com/nLY5KCkT8K