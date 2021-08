Ženska in moška ekipa skupaj na švicarskem snegu

Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Žan Kranjec in Štefan Hadalin pod vodstvom odgovornih trenerjev A-ekip za tehnični disciplini, Sergeja Poljšaka in Klemna Berganta, opravljajo drugi sklop treningov na ledeniku nad švicarskim Saas-Feejem. Ženska in moška ekipa sta velik del priprav opravili skupaj, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Ker moški del reprezentance ne bo odpotoval na južno poloblo, se bo sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih.

Odločitev, da ostanejo v Evropi, je veliki meri povezana s pandemijo. "Namen smo imeli iti v Ushuaio, 9. avgusta bi morali leteti, a potem so 4. avgusta sporočili, da so zaprli meje za vse tuje državljane. Zaprto naj bi bilo do 1. septembra.

Zdaj je zelo težko priti v Argentino. Le en let na dan je na voljo iz Madrida. Tja je treba spraviti vso opremo, treba je dobiti vize in tako naprej. Tudi če bodo 1. septembra odprli državo, bi trajalo preveč časa, da bi uredili vse te papirje, kar bi pomenilo, da bi domov prišli prepozno, kar se tiče tekme v Söldnu," je pojasnil Klemen Bergant. Dodal je, da so že prej imeli rezervni načrt in so v Švici rezervirali terene in apartmaje.

Hadalin bo tekmoval tudi v kombinaciji

Ker Hadalin namerava na olimpijskih igrah tekmovati tudi v kombinaciji, ima poleg treningov slaloma in veleslaloma še dodaten trening hitrih disciplin.

"To je kar zalogaj, saj že slalom in veleslalom zahtevata ogromno časa. A želi biti pripravljen tudi v hitrih disciplinah. Vemo, da tekme v kombinaciji pred tem ne bo. V hitrih disciplinah ne bo tekmoval, bo pa sodeloval na treningih svetovnega pokala, sigurno v Val Gardeni in Wengnu, za ostalo pa bomo še videli. Žan v temu obdobju precej trenira slalom. Spremenil je par stvari pri čevljih, kar mu ustreza. Dobro se počuti v slalomu, dobro se smuča. Ta trening mu seveda pomaga tudi pri veleslalomu, je pa naredil tudi dva dni treninga hitrih disciplin," je za SZS pojasnil Bergant.

Foto: SloSki Tudi Robnikova, Bucikova in Slokarjeva bodo v Saas-Feeju ostale do petka, nakar se bodo na isto lokacijo vrnile 25. avgusta še za devet dni.

"Program imamo usklajen s fanti, da lahko sodelujemo. Termine imamo iste, kar za zdaj odlično deluje. Meta Hrovat je pod vodstvom Livija Magonija več smučala maja in junija, tudi julija, zdaj pa bo do 29. avgusta opravljala kondicijske treninge. Pripravljala se je prav tako tukaj, v Saas-Feeju pa tudi v Hintertuxu in Stelviu," pravi Poljšak.

"Dekleta se na snegu drugače obnašajo dobro, zdravstvenih težav ali poškodb ni, vse je tako, kot mora biti. V Argentino nismo nameravali iti, v Saas-Fee pa se bomo ponovno vrnili takrat kot fantje, nato bomo imeli premor, 19. septembra pa gremo znova skupaj na trening. Kot sem rekel, s Klemnom smo usklajeni, da si lahko pomagamo, glede na to, da nas ni veliko. Dobimo tudi boljše proge, saj sta skupaj dve močni ekipi. Tako smo malo bolj konkurenčni v boju z velikimi nacijami. Ker imamo na treningu Žana in Štefana, imamo najboljšo možno primerjavo," je prepričan Poljšak.