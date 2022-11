Končno dobre novice za alpske smučarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ana Bucik in preostale slalomistke bodo čez dober teden dočakale prvi tekmi nove sezone – v Leviju bodo izpeljali slaloma.

Po odpovedi ženskega veleslaloma v Söldnu, obeh smukov za moške in ženske v Zermattu/Cerviniji ter paralelne tekme v Lechu/Zürsu prihaja dobra novica za alpske smučarke. Organizatorji slalomov svetovnega pokala 19. in 20. novembra v Leviju na Finskem za ženske so dobili zeleno luč za izvedbo tekem.