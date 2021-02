Že pete stopničke Slovenca v svetovnem pokalu

Švicar Bastien Dayer je bil ponovno nepremagljiv, tokrat je do prvega mesta prišel s časom 2:03,09 in z eno kazensko sekundo pribitka. Jure Aleš se je ponovno odrezal izvrstno in vožnjo končal brez kazenskih pribitkov, na koncu pa je za vodilnim smučarjem v skupnem seštevku zaostal 2,30 sekunde in osvojil drugo mesto.

Z novim lepim izkupičkom točk se je povzpel na četrto mesto v razvrstitvi svetovnega pokala, v katerem je prišel že do zmage, treh drugih in enega tretjega mesta. "Prikazal sem precej dobro vožnjo, na strmini sem se dobro počutil. Mogoče mi je zmanjkalo nekaj moči v finišu, v samem teku. Bastien je bil danes res superioren in je spet zmagal. Sem zadovoljen s tem, kako stvari trenutno potekajo. Zdaj pa hitro domov iskati dobre terene za trenirati naprej in upam, da nekako v temu slogu nadaljujem," je po današnji tekmi dejal Aleš.

V ženski konkurenci je že devetič letos slavila Švicarka Amelie Wenger-Reymond, medtem ko je Maša Štrakl zasedla 19. mesto.

Svetovni pokal se bo nadaljeval šele čez slab mesec dni v švicarskem Thyonu, kjer so na sporedu tri discipline, klasik, sprint in paralelni sprint.