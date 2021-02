Nov podvig slovenskega smučarja

V Passy-Plaineju Jouxu so danes so najprej izvedli finalni vožnji sprintov, ki sta se začela v četrtek, a so ju zaradi megle prekinili, ter nato še preizkušnji v klasiku.

Maša Štrakl, druga slovenska predstavnica na teh tekmah, je po prvem teku sprinta zasedala 17. mesto, Aleš pa je bil ob petih kazenskih sekundah pribitka na sedmem mestu. V drugem teku je napredoval za eno mesto, medtem ko je Štraklova ostala na 17. Zmagala sta švicarska tekmovalca Bastien Dayer in Amelie Wenger-Reymond.

Aleš se je na drugi preizkušnji dneva odrezal še bolje. Kljub kazenskim sekundam mu je uspelo priti na drugo mesto. Hitrejši je bil le Dayer za 0,87 sekunde. Štraklova je dan v Franciji sklenila na 19. mestu, do nove zmage pa je prišla Wenger-Reymondova.

"Začelo se je z drugo vožnjo včerajšnjega sprinta. Cilj je bil, da predvsem popravim pristop, da se poženem bolj agresivno in več tvegam. Mi je kar uspelo, že v drugem teku sprinta, z dobrim časom, čeprav sem naredil kar nekaj napak. Moram pa priznati, da je bil fokus danes bolj na klasik. Uspela mi je bolj napadalna, hitrejša vožnja. Na koncu je bilo to dovolj za drugo mesto. Jutri je še en klasik, poskusil bom dati vse od sebe in bomo videli, kaj bo to prineslo," je nastop ocenil najboljši slovenski telemark smučar.

