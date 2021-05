"Naslednji cilj so olimpijske igre. Že odkar sem bila majhna punčka, si želim olimpijsko medaljo in to je moj glavni cilj," je ob vstopu v novo pripravljalno obdobje dejala 26-letna Špela Rogelj, ki bo najverjetneje odskakala zadnjo sezono v karieri. Upala je, da bodo dekletom v naslednji zimi prižgali zeleno luč za nastop na letalnicah, a ni dočakala pozitivne novice. Šokirana je bila, ker prehoda na največje naprave niso podprli odgovorni za skoke v Sloveniji.

Zadnjo sezono je bila Špela Rogelj 19. skakalka na svetu, predvsem pa je bila zadovoljna z zaključkom, ko je dokazala, da lahko še vedno meri moči z najboljšimi. V Čajkovskem je bila šesta, največje zadovoljstvo pa je doživela na domačih tleh na Ljubnem in na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.

Bila je del slovenske ekipe, ki je zgodovinsko skočila do zmage na Ljubnem. Prav tako se je razveselila ekipne srebrne medalje v Nemčiji.

Zadovoljna z zaključkom pretekle sezone

"Izkazalo se je, da mi bolj natrpan ritem tekem ugaja. To se je videlo na koncu sezone. Zelo dobro sem bila pripravljena. Na začetku sezone sem malce padla. Glavni cilj je bil Oberstdorf. Žal sem se uvrstila le na ekipno tekmo. Boljše bom morala odskakati na treningih. Z zaključkom sem zelo zadovoljna. Ponovno sem bila med šesterico, kar je pokazatelj dobrega dela," je Rogljeva povzela zadnjo sezono.

V novo je vstopila odločno, celo nekoliko preveč, saj se je na prvem treningu poškodovala in ima trenutno zaradi nevšečnosti s kolenom nekoliko prilagojen program. "Nekatere vaje izpuščam, ker sem na prvem treningu z 'big footkami' pozabila, da sem na osemmetrski in ne 120-metrski skakalnici," se je zasmejala.

Mislila je, da bodo Slovenci podprli prehod skakalk na letalnice

Lani je jasno napovedala, da jo v Oberstdorfu zanima medalja. In tudi letos je jasno povedala, da ima v mislih olimpijsko medaljo: "Glavni cilj so olimpijske igre. Vsi treningi bodo usmerjeni na to tekmo. Že odkar sem bila majhna punčka, si želim olimpijsko medaljo in to je moj glavni cilj. Vesela sem, da nam je FIS omogočila več tekmovanj v svetovnem pokalu, kar pomeni več priložnosti. Želela bi si več tekem doma in letalnico, ki so nam jo žal zavrnili."

V Oberstdorfu se je skupaj z Emo Klinec, Uršo Bogataj in Niko Križnar veselila srebrnega odličja. Foto: Sportida

Predstavnici skakalk v tovrstnih pogovorih glede prehoda na letalnico sta bili Maren Lundby in Sarah Hendrickson. Na koncu so skakalne nacije z 9:7 izglasovale, da še ni prišel čas za prehod ženskih skakalk na letalnice. Med njimi je bila tudi skakalna stroka iz Slovenije. Od velesil je zeleno luč prižgala le Norveška.

In kaj o tem pravi Rogličeva? "Komuniciramo, želela bi si sicer še več. Zelo razočarana sem bila, da smo ena izmed vodilnih nacij in smo zavrnili polete. To pomeni, da zavračamo razvoj ženskih skokov. Ob rezultatih, ki jih imamo, me je to šokiralo," je odgovorila 26-letna Rogljeva in o tem, ali bo počakala na tovrstno priložnost, dodala: "Na letalnici ne bom nastopila, ker je v naslednji sezoni ne bo in tako tudi mene ne. Bom pa vpeta v to zgodbo, da bodo dekleta le letela na letalnici."

A ni še povsem dokončno jasno, ali bo naslednja sezona res zadnja v njeni karieri. Če bo dobro odskakala in se dobro počutila, obstaja namreč možnost, da bi podaljšala še za eno zimo, v kateri nato sledi domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici.