Nova priložnost za Ilko in Marušo

Najboljše alpske smučarke se bodo danes v Zaushenseeju v Avstriji pomerile še v superveleslalomu za svetovni pokal. Na startu bosta dve Slovenki, Maruša Ferk Saioni s številko 25 in Ilka Štuhec s 44. Tekma se bo začela ob 11.30.

To bo peti ženski superveleslalom sezone svetovnega pokala, v tem seštevku pa vodi Italijanka Sofia Goggia (320 točk), pred rojakinjama Federico Brignone (227) in Eleno Curtoni (216). Četrta je Američanka Mikaela Shiffrin (205), ki pa z 966 točkami vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, v tem ima 50 točk prednosti pred Slovakinjo Petro Vlhovo. To se utegne spremeniti, saj bo Vlhova danes tekmovala, Shiffrinova pa ne.

