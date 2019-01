V živo: Zajcu v igri za zmagovalni oder, šok za Stocha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največ se na današnji tekmi priačkuje od Timija Zajca, ki je bil v poskusni seriji odličen tretji, dobro pa je skakal že celoten vikend v Zakopanah. V prvi seriji je bilo videti, da se mu skok ni posrečil najbolje, a so bile razmere v zaključku slabe in so marsikoga pokopale. Poljak Kamil Stoch, ki je bil v poskusni seriji drugi, se slpoh ni uvrstil med najboljših trideset. Dosežek Zajca (128,5 m) je zadostoval za šesto mesto. Za stopničkami zaostaja za šest točk, zato bo zanimivo spremljati drugo serijo.

Od slovenskih skakalcevsta se med dobitnike točk uvrstila še Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta po prvem skoku 13. oziroma 24.

Po prvi seriji je vodilni Avstrijec Stefan Kraft, ki ima minimalno prednost pred Japoncem Jukijo Satom in Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom.

Tilen Bartol se je po napravi spustil kot prvi Slovenc in s 120,5 metra ni dočakal druge serije. Slabo je skočil tudi Anže Semenič (119 m), ki je lani prav v Zakopanah skočil do zanj zgodovinske posamične zmage.

V soboto je četverica Semenič-Lanišek-Prevc-Zajc osvojila četrto mesto, potem ko je bila Norveška diskvalificirana, ni pa bila daleč od tretjega mesta, na katerem so bili Poljaki. Za domačini so slovenski skakalci zaostali le za slabih 14 točk.

Zakopane, posamična tekma: