Narava v Planici letos ni pomagala kot lani, z novostjo dodatno zatreti želje Norvežanov

Medtem ko je smučarskoskakalna karavana zbrana na Norveškem, kjer je v polnem teku turneja Raw-Air , pod Poncami urejajo vse potrebno za konec letošnje sezone, ki ga bo zdaj že tradicionalno gostila Planica. Štiridnevni praznik bo med 22. in 25. marcem.

"Prepričan sem, da bo Planica organizirana, kot se spodobi, ne nazadnje gre za ustaljeno ekipo, ki že kar nekaj let deluje skupaj. Trdno sem prepričan, da bomo tudi letos kljub določenim težavam s snegom stvar priredili, kot je treba," je sedmi sili dejal predsednik OK Planica Drago Bahun, ki verjame, da bo novost Planica7 dala še poseben čar največjemu vsakoletnemu športnemu dogodku pri nas.

Nad novim formatom tekmovanja, ki zagotavlja napetost do zadnjega poleta v sezoni, je navdušen tudi vodja tekmovanja J elko Gros: "Za vsak skok se bo treba potruditi, da bo tekmovalec dobil še dodatno nagrado. Nov format tekmovanja, ki ga imamo v Planici od četrtka do nedelje, prinaša tudi to, da bo finale sezone v Planici še bolj zacementiran v koledarju FIS. Norvežani namreč pritiskajo s svojo turnejo, mislijo, da so že kar bolj pomembni kot mi. Želijo, da bi se sezona končala pri njih, a to se umiri, ko vidiš, da je v Vikersundu med pet in deset tisoč gledalcev, pri nas pa vsi vemo, koliko ljudi se zbere pod letalnico."

Foto: Vid Ponikvar

Organizatorji imajo letos več dela, kot so ga imeli lani, vse skupaj pa bi lahko še nekoliko otežilo napovedano sneženje, zato upajo, da bo letalnica večinoma pripravljena pred sneženjem.

"Snega smo naredili približno toliko kot lani, a lani je sonce sodelovalo z nami, tako da smo na koncu naredili le še fine nastavitve. Letos nam narava ni tako pomagala, tako da moramo z letalnice spraviti pet tisoč kubičnih metrov (po ocenah generalnega sekretarja Organizacijskega komiteja Planice Primoža Finžgarja bo to stalo vsaj 50 tisoč evrov, op. a.). Tudi na parkirišču je ogromno odvečnega snega, okrog 30 tisoč kubičnih metrov, v ponedeljek pa prihaja še nova pošiljka okoli 30 centimetrov dodatnega snega, ki ga bo prav tako treba odstraniti. Ljudje naj se zavedajo, da je v Planici zima, stali bodo na snegu, tako da naj se dobro pripravijo," je o stanju na velikanki in v njeni okolici spregovoril Gros.

"Letalnica je na zaletišču že bolj ali manj pripravljena, tako da zaletišče končujemo, danes imamo še mikronastavitve. Geometer preverja, ali je profil zaletišča pravi. Naša želja je, da bo letalnica pred ponedeljkom, ko je napovedano novo sneženje, bolj ali manj pripravljena, tako da sneg le še odstranimo," pravi Gros,

Proračun Planice je pri 2,5 milijona evrov, Bahun meni, da bo vseh obiskovalcev v štirih dneh nekje med 60 tisoč in 70 tisoč, kar je primerljivo s prejšnjimi petimi leti. Za zdaj je sicer prodanih 15 odstotkov vstopnic manj kot lani, in sicer nekaj več kot 20 tisoč.

Prvi polet bo v sredo med deseto in enajsto uro. Kdo bo letel prvi, se bodo odločili po zadnjem treningu predskakalcev, ki trenirajo v Planici.

Dogajanje v Planici se bo začelo v četrtek, ki bo med gledalci namenjen predvsem otrokom. Kvalifikacije se bodo začele ob 11. uri. Prva posamična tekma bo v petek ob 15. uri, v soboto ob 10. uri sledi moštvena preizkušnja, zadnja tekma sezone (posamična) pa bo v nedeljo ob 10. uri.

Pod Ponce z javnim prevozom

Obiskovalce so pozvali, da v dolino Pod Poncami pridejo z javnim prevozom, posebno ponudbo so pripravile tudi Slovenske železnice; od postaje na Jesenicah do letalnice pa bodo vozili posebni avtobusi. Iz Kranjske Gore v Planico bo zagotovljen tudi krožni prevoz.

Slovenske železnice od leta 2013 ponujajo možnost, da v Planico pridejo z vlakom. Vozovnice so na voljo skupaj z vstopnicami ali samostojno in so za odrasle 40 odstotkov cenejše, za otroke nad šest let 75 odstotkov cenejše, do šestega leta pa imajo otroci vožnjo brezplačno. Dodatno bodo urejene pešpoti.

O poostrenem prometnem režimu in varnosti ter možnostih potovanja z javnim prevozom bomo na našem portalu podrobneje pisali še v prihodnjih dneh.

STA