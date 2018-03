Vikersund s spremembo, Planica brez

Letalnica bratov Gorišek bo tudi v tej sezoni kot zadnja gostila skakalce. Poleti v Planici bodo aktualni med 22. in 25. marcem, dan prej pa bo tudi uradni preizkus naprave. Tik pred prihodom v dolino pod Poncami se bodo najboljši preizkusili še na letalnici v Vikersundu, ki so jo Norvežani morali posodobiti.

Do uradnega preizkusa Letalnice bratov Gorišek je osem dni, organizatorji pa imajo še kar nekaj dela, da bo vse delovalo, kot mora. Najtežje delo je odvoz približno pet tisoč kubičnih metrov snega. In če k temu dodamo, da snežni teptalni stroj v eni vožnji odpelje približno dva kubična metra snega, potem je jasno, da je potrebnih približno 2.500 voženj, da se vse uredi.

Pripravljeni, če bo vreme ponagajalo

"Kaže, da bo mraz pritisnil. Ves čas živimo v simbiozi z vremenom in tem, kaj moramo narediti. Odvečnega snega ne bomo hranili, ampak ga bomo premaknili na tribune, da bodo gledalci gledali tekme na snegu, ne na blatu," pravi vodja tekmovanja v Planici Jelko Gros.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Če bo vremenska napoved takšna, kot je zdaj videti, lahko zapade tudi nekaj novega snega, Ta naj ne bi povzročal prevelikih preglavic. Zaletišče je namreč narejeno, sneg je zalit in zamrznjen, poudarja Gros: "Ukvarjamo se s kakovostjo ledu. Da bo sneg kompakten. Vsak dan po dvakrat do trikrat zalijemo, da v pore pride voda."

Vikersund moral spremeniti radij

Planiška letalnica letos ni bila deležna novosti, saj ustreza vsem standardom, ki jih velevajo pravila Mednarodne smučarske organizacije FIS. Dodatek je le termozaščita spodaj na smučini.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zato pa bomo že ta konec tedna videli spremembo na velikanki v Vikersundu, ki je Planici največji tekmec v boju za svetovni rekord. Ti dve napravi namreč omogočata polete, dolge okoli 255 metrov, a imajo Norvežani že zadnjih sedem let v lasti najdaljše znamke. Eno je pred tremi leti postavil tudi Peter Prevc, ko je poletel 250 metrov. Nazadnje jo je popravil Avstrijec Stefan Kraft, ki se lahko pohvali s številko 253,5 metra.

"Vikersund je prenavljal letalnico. Norvežani so dobili zahtevo, da morajo spodaj urediti radij. Takšnega, kot ga imamo v Planici. Tam je bilo težko doseči rekord in hkrati varno pristati. Kaj ta sprememba pomeni za dolžino, bomo videli ta konec tedna," razlaga Gros, ki ne želi razpravljati o rekordu.

Planiška naprava omogoča rekord, a ...

Jasno kot beli dan je, da se mora sestaviti ogromno dejavnikov, da se zgodi. Planiška naprava omogoča rekordno daljavo, vendar mora v danem trenutku skakalec narediti odličen skok, imeti prave vremenske pogoje, pravo zaletno hitrost in drugo: "To je bolj trženjsko, ko se govori o rekordu. Rekord se zgodi. V Planici je jasno, da lahko več skakalec leti daleč. Saj smo videli svetovno prvenstvo v Oberstdorfu in koliko so poleti zaostajali za tistimi, ki se jih dosega v Planici. Pa je naprava po parametrih takšna kot naša. Enako je s Kulmom. Letalnici sta podobni, ampak Nemci in Avstrijci za nami zaostajajo za 10 metrov. "

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ali bodo v Planici pogoji za dolge polete pravšnji, je tako zgodaj še težko napovedovati. V dobrih desetih dneh se lahko marsikaj spremeni. Zlasti v Alpah. "Resen vremenoslovec ne bo napovedal za 14 dni naprej. Takšne napovedi so čarovniške. Predaleč je še. Dejstvo je le to, da delavci pridno delajo, da bo letalnica z okolico pripravljena. Ne pomislimo, da ne bi delali. Tudi v času tekme smo vedno na letalnici ob peti uri zjutraj. Če si delavec v Planici, potem delaš. Ne žrtvuješ se za nekoga, ampak to jemlješ kot častno delo."

Zadnjih deset sprememb rekorda

Daljava (m) Datum Skakalec Država Letalnica 231 20. marec 2005 Tommy Ingebrigtsen Norveška Planica 234,5 20. marec 2005 Bjørn Einar Romøren Norveška Planica 235,5 20. marec 2005 Matti Hautamäki Finska Planica 239 20. marec 2005 Bjørn Einar Romøren Norveška Planica 243 11. februar 2011 Johan Remen Evensen Norveška Vikersund 246,5 11. februar 2011 Johan Remen Evensen Norveška Vikersund 250 14. februar 2015 Peter Prevc Slovenija Vikersund 251,5 15. februar 2015 Anders Fannemel Norveška Vikersund 252 18. marec 2017 Robert Johansson Norveška Vikersund 253,5 18. marec 2017 Stefan Kraft Avstrija Vikersund

Vsi poleti prek 250 metrov

Daljava (m) Datum Skakalec Država Letalnica 250 14. februar 2015 Peter Prevc Slovenija Vikersund 254 (padec) 15. februar 2015 Dimitry Vassiliev Rusija Vikersund 251,5 15. februar 2015 Anders Fannemel Norveška Vikersund 252 (padec) 16. marec 2016 Tilen Bartol Slovenija Planica 252 18. marec 2017 Robert Johansson Norveška Vikersund 253,5 18. marec 2017 Stefan Kraft Avstrija Vikersund 250 25. marec 2017 Robert Johansson Norveška Planica 251 25. marec 2017 Stefan Kraft Avstrija Planica 251,5 25. marec 2017 Kamil Stoch Poljska Planica 250 26. marec 2017 Stefan Kraft Avstrija Planica

Število poletov, daljših od 230 metrov