Zakaj je Anamarija Lampič tako dolgo ležala v cilju?

Anamariji Lampič in Evi Urevc, slovenski tekačici na smučeh, sta z bronasto medaljo v ekipnem šprintu poskrbeli še za en velik uspeh na SP v Oberstdorfu. Slovenski junakinji sta spregovorili o zapletih na progi, taktiki in še o marsičem zanimivem.

V nedeljo popoldan smo gledali izjemno napeto tekmo, ki se je za slovenski tabor končala na najboljši možen način. V zadnji predaji je bilo že videti, da z medaljo ne bo nič, a je Lampičeva z izjemnim tekom in borbenostjo v cilj pretekla kot tretja. V cilju je kar nekaj časa ležala na tleh, a tokrat ni bila kriva utrujenost … "Danes sem ležala, ker sem lahko. In ker me je Eva ljubčkala nisem mogla vstati," je uvodoma v smehu dejala najboljša šprinterka letošnje sezone.

Evi Urevc mehke razmere na progi niso ustrezale. Foto: Guliverimage

V finalu sta imeli naši dekleti povsem drugačno taktiko, kot v polfinalu kjer sta suvereno zmagali. Za finale je bila taktika, da bosta tekli v zavetrju in poskušali držati stik z najboljšimi. Anamarija je priznala, da se je nekoliko ustrašila, ko je Eva v zadnji predaji zaostala. Namreč ni bila prepričana, da bo lahko ujela skupino. Prav tako ni bila povsem prepričana Eva, da Ani lahko uspe izničiti tako velik zaostanek.

"Če bi bili pogoji takšni kot v kvalifikacijah, mislim, da ne bilo takšnega problema. Bilo je od juga, kar meni res ni pisano na kožo. Potrudila sem se, kolikor je šlo in poskušala narediti čim manjši zaostanek. Ana je bila sposobna takšnega finiša in sem zelo vesela," je povedala Urevčeva, za katero je to prva medalja na svetovnih prvenstvih.

Na tekmi je bilo kar nekaj zapletov in kritičnih trenutkov. Foto: Guliverimage

Vdiralo se je do gležnjev

Lampičeva je prepričana, da so na današnji tekmi odločali pogoji, a k sreči je dovolj kompletna tekmovalka, da se je znajde v vseh razmerah. Med drugim sta se med tekmo obe zapletli, zelo kritično je bilo pri Evi, ko ji je Čehinja padla na smuči, a se je z veliko spretnostjo uspela rešiti.

"V finalu so bile ravnine čisto uničene, vdiralo se je do gležnjev. Sicer so bili klanci trdi. Tiste tekmovalke, ki jim je težko že po ravnini, jim je bilo težko tudi v klanec. Srečo sem imela, da sem dovolj kompletna tekmovalka in to me je reševalo. Če bi bila res samo šprinterka, bi verjetno spustila in jih verjetno sploh ne bi mogla ujeti. Zapodila sem se in jih ujela. Mislim, da sem naredila vse, kar sem lahko."

Anamarija Lampič in Eva Urevc na stopničkah. Foto: Guliverimage

Priskrbeli so jima nove smuči

Tako kot na vsaki tekmi, so tudi v ekipnem šprintu odločale dobro pripravljene smuči. Slovenski servis je še enkrat več opravil izvrstno delo in tega se vsakič znova zavedata tudi naši tekmovalki. "Moram povedati, ko je bilo v četrtek konec posamične tekme, so serviserji šli v lov za najboljše smuči za prosto tehniko. Praktično so testirali do danes zjutraj, se trudili in šli celo do opremljevalca smuči, če imajo še kakšne smuči za takšne pogoje. Valentina (serviserka v slovenski ekipi op. p.) nama je priskrbela nove smuči. Mislim, da nama je šel Fischer zelo na roko in nam omogočil, da smo imeli zares dobre smuči," je razlagala Lampičeva, ki se je s svojimi uspehi zagotovo dobro zapisala pri proizvajalcu smuči.

Jih bom na tem svetovnem prvenstvu še gledali? "Po današnjem dnevu bomo videli, kako naprej. Zase lahko rečem, da eno tekmo bom še zagotovo nastopila." Foto: Guliverimage

Obe naši tekmovalki sta že pred prvenstvom poudarjali, da sta njuni prioriteti na tem prvenstvu posamičen in ekipni šprint. Njuni nastopi v prihodnjih dneh so še vedno nekoliko zaviti v tančico skrivnosti.

"Po današnjem dnevu bomo videli, kako naprej. Zase lahko rečem, da eno tekmo bom še zagotovo nastopila. Nimam nič več za izgubiti, sezone je čez štirinajst dni skoraj ni konec. Trenirala sem od maja naprej in bi bilo škoda stran vreči toliko truda. Če ne drugega, je zastopati Slovenijo na svetovnem prvenstvu, super," je razkrila Anamarija. Vrata si še vedno pušča odprta tudi Eva.

"Namen imam morda nastopiti na 10-kilometrski razdalji v prostem slogu. Takšni pogoji mi res ne odgovarjajo. Če bo malo bolj trdo, bom zagotovo štartala, a če bodo takšni pogoji, kot so bili danes … Ne vem še."

V ponedeljek imajo smučarji tekači prost dan.