Anamarija Lampič in Eva Urevc na SP tretji v ekipnem šprintu

Anamarija Lampič in Eva Urevc sta na nordijskem SP v Oberstdorfu zasedli tretje mesto. Za Slovenijo je to že druga zaporedna medalja v ekipnem šprintu na svetovnem prvenstvu. Zmagali sta Švedinji, drugi pa sta bili Švicarki. V moški konkurenci sta nastopila tudi Janez Lampič in Vili Črv, ki sta obstala v polfinalu.

Anamarija Lampič in Eva Urevc sta si po velikem uspehu padli v objem. Foto: Guliverimage

Slovenska nordijska reprezentanca nadaljuje z izjemnimi nastopi na nordijskem prvenstvu, potem ko sta Anamarija Lampič in Eva Urevc poskrbeli še za peto slovensko medaljo v Oberstdorfu.

Naši dekleti sta že pred tekmo sodili v ožji krog favoritinj in na koncu tudi opravičili to vlogo. Za Lampičevo je to sicer že druga medalja na tem SP, potem ko je v četrtek v posamičnem šprintu osvojila bron. Skupno je to že njena tretja medalja in s tem postala najuspešnejša slovenska tekačica.

Zelo velik uspeh in spodbuda za naprej pa je tudi za Evo Urevc, potem ko je morala lani zaradi poškodbe izpustiti celo sezono. Letos je že na svetovnem pokalu pokazala, da se je več kot uspešno vrnila, medalja na svetovnem prvenstvu pa je zanjo le še češnja na vrhu torte.

V zadnjem krogu ni verjela vase "Nisem ravno verjela vase, ker mi je Eva predala z zaostankom. Takoj po predaji sem videla, da niso toliko pred menoj. S svojim tempom sem nato prišla do njih. V drugem vzponu sem se zapletla z Američanko, na srečo je padla ona in ne jaz. K sreči na koncu tudi Rusinja ni zdržala in jo prehitela," je za slovensko nacionalno televizijo povedala presrečna 25-letna Lampičeva. "Tudi jaz morda nisem verjela, da bo Ana prišla do medalje. Spremljala sem tekmo in videla, da se približuje. Ko je z Rusinjo prišla v ciljno ravnino, sem verjela, da jo bo Ana prehitela. Njeni finiši so namreč neverjetni," pa je Lampičevo dopolnila Eva Urevc, za katero je to prva medalja na svetovnih prvenstvih.

Anamarija Lampič je v zadnjem krogu prikazala izjemen tek. Foto: Guliverimage

Izjemen tek Lampičeve v zadnjem krogu

V uvodnih dveh krogih smo lahko videli kar nekaj zapletov. Zelo blizu padcu je bila tudi Eva Urevc, ki pa se je spretno rešila, potem ko je češka tekmovalka padla na njene smuči. V prvi predaji je Eva Urevc predala kot peta. Lampičeva je v drugem krogu predala kot četrta, prav tako je v tretjem tudi Urevčeva je predala kot četrta.

V predzadnjem krogu ekipnega šprinta je Eva popustila in nekoliko zaostala za najboljšimi. Kazalo je že, da Lampičeva ne bo mogla dohiteti skupine, a se je zgodilo ravno nasprotno. Naša najboljša tekačica na smučeh je prikazala izjemen tek, dohitela tekmovalke in v ciljnem šprintu priborila bronasto medaljo.

V polfinalu sta Anamarija in Eva v svoji skupini zmagali

Fanta končala v polfinalu, zmaga na Norveško

Janez Lampič je z Vilijem Črvom obstal v polfinalu. Foto: Guliverimage

Lampičeva in Urevčeva sta nastopili v prvi polfinalni skupini, opravili z vso konkurenco in se s prvim mestom uvrstili v finale. Drugi sta bili Američanki, tretji pa Švicarki. V finale sta iz prve polfinale skupine uvrstili še Nemki. Druga polfinalna skupina je bila nekoliko hitrejša. Zmagali sta Švedinji, drugi sta bili Rusinji, tretji pa Norvežanki.

V moškem delu sta slovenske barve branila Janez Lampič in Vili Črv. Nastopila sta v prvi polfinalni skupini, kjer sta zasedla 10. mesto. Njun rezultat na koncu ni zadostoval za uvrstitev v finale. V moški konkurenci sta zmagala Norvežana, druga sta bila Finca, tretja pa Rusa.

Letos sta dosegli že zmago in tretje mesto

Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v letošnji sezoni dokazali, da v ekipnem šprintu sodita v sam svetovni vrh. Na tekmi v Dresdnu sta bili tretji, na zadnji tekmi svetovnega pokala v Ulricehamnu pa zmagali. Slovenski dekleti bosta lahko bolj sproščeno štartali, potem ko je Lampičeva na četrtkovem šprintu že osvojila bronasto medaljo.

Lampičeva srebrna že s Katjo Višnar Anamarija Lampič ima na ekipni šprint lepe spomine iz SP v Seefeldu pred dvema letoma, ko sta s Katjo Višnar osvojili srebrno medaljo. Takrat je bil šprint v klasični tehniki, medtem ko je v Oberstdorfu v prostem slogu.

Finale ženske

Finale moški