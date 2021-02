"Danes bomo zagotovo odprli šampanjec"

"Zelo vesela sem in ponosna na to bronasto medaljo. Morda je nekaj grenkega priokusa, ker je bila srebrna medalja tako blizu. Če sem srebrno medaljo osvojila na prejšnjem svetovnem prvenstvu skupaj s Katjo (Višnar op. p.), moram zdaj imeti bronasto," se je uvodoma nekoliko pošalila naša najboljša tekačica na smučeh, ki je bila ob prihodu v cilj skoraj prepričana, da ima v rokah srebro.

Anamarija Lampič na ciljni črti. Sprva je mislila, da je druga. Foto: Guliverimage

"Zagotovo sem druga, moram biti druga"

"Takoj, ko sem prišla v cilj, sem bila prepričana, da sem druga. Ko sem prečkala ciljno črto sem si rekla: 'O, morda sem druga. Zagotovo sem druga, moram biti druga. Čez nekaj minut so prišli in rekli, da sem tretja. Meni je bilo vseeno, važno je bilo, da sem dobila medaljo."

V finalu se je na začetku Anamarija držala bolj v ozadju. Foto: Guliverimage

Vsi slovenski ljubitelji športa so ob spremljanju tekme precej trepetali za medaljo, saj se je Anamarija v finale uvrstila kot srečna poraženka. Že v kvalifikacijah, kot je sama povedala, je bilo zaspana. V nadaljevanju se je prebudila in bila iz nastop v nastop boljša. V polfinalu je imela namreč zelo močno skupino, saj so bile vse tekmovalke zmožne uvrstiti na stopničke. Bila je šele četrta v svoji skupini, a se je pozneje kot srečna poraženka uvrstila v finale. Tam pa je ubrala nekoliko drugačno taktiko.

"V četrtfinalu in polfinalu sem bila spredaj. V polfinalu sem nato videla, da to ni najboljša ideja. Finala sem se lotila bolj od zadaj. Zdi se mi, da sem bila v finišu res tako močna, da sem potem lahko prišla do bronaste medalje."

Foto: Guliverimage

In kaj ji danes več pomeni?

Pred prvenstvom je 25-letna slovenska tekmovalka razlagala, da je mali kristalni globus pomeni več, kot medalja svetovnega prvenstva. In kaj je povedala danes, ko ima posamično medaljo s svetovnega prvenstva zares v roki?

"Ne vem, ne morem se odločiti (smeh op. p.). Vseeno mislim, da je mali kristalni globus nekaj posebnega. To je skupek vseh tekem. Letos sicer še nisem zmagala, bila sem druga in tretja. Bila sem najboljša od vseh in to mi veliko pomeni. Svetovno prvenstvo je en dan v celi sezoni, ko moraš biti osredotočen in "napumpan" do konca. Mora se vse poklopiti. Danes se je izšlo. Lahko se tudi ne bi, saj sem v polfinalu morala spremljati drugo ekipo. Enostavno sem verjela, da sem sposobna za finale. Bila sem skoraj 95 odstotkov prepričana, da bo druga skupina počasnejša.

"Lahko bi bil pravi kaos" Razmere na progi so bile na šprintu zares težke. Foto: Guliverimage

Že pred dnevi se je veliko govorilo o spomladanskih razmerah. Tudi Petra Majdič, naša nekdanja vrhunska smučarska tekačica, je dejala, da je tudi sama zelo redko tekmovala v razmerah. Anamarija se tako ekstremnih razmer še ne spominja.

"Da je bilo tako vroče in da se je toliko vdiralo … Danes sicer ne toliko, kot v prejšnjih dneh. Dobro, da so progo solili in štart prestavili na zgodnejšo uro. V nasprotnem primeru mislim, da bi bil kaos. Videlo se je, da so se od četrtfinala do polfinala razmere poslabšale. Ne, v takšnih razmerah še nisem štartala, mi je pa Valentina (serviserka v slovenski ekipi op. p.) povedala, da so bile takšne razmere v Sočiju. No, mene tam ni bilo."

"Brez njih ne bi bilo nič. Oni so tisti pravi zmagovalci. " Foto: Reuters

Serviserji že ob 3.30 na progi

Zelo pomembno vlogo pri uspehih igrajo tudi serviserji in vsa spremljevalna ekipa, ki v slovenski ekipi diha kot eno in so vedno skriti očem javnosti. Oni so bili na dan tekme še ob pol štirih zjutraj na progi. Njihovo predanost zelo ceni tudi naša bronasta junakinja. "Brez njih ne bi bilo nič. Oni so tisti pravi zmagovalci. Danes so bili do treh popoldne na progi. To je težka služba. Vseskozi testirajo, zunaj so na snegu. Trudijo se maksimalno, testirajo maže, testirajo smuči …"

Za zdaj je jasno, da bo tekačica iz Valburge štartala v nedeljskem ekipnem šprintu, za naprej pa si pušča še odprta vrata. "Zdaj bom sproščena. Danes bomo zagotovo odprli šampanjec, da proslavimo. Jutri nas čaka že trening in naprej testirati smuči in se osredotočati na nedeljo," je ob koncu povedala Lampičeva.