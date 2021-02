Tokrat je trepetala Petra Majdič

Petra Majdič

Za Petro Majdič bolj stresno kot takrat, ko je tekmovala sama

Kar precej časa je minilo, odkar je Slovenija v teku na smučeh osvojila medaljo na svetovnem prvenstvu. Do včerajšnjega uspeha Anamarije Lampič je to uspelo le Petri Majdič, ki je bila leta 2007 v Sapporu srebrna, leta 2011 pa je v Oslu osvojila bron. Če so v njenih časih številni trepetali zanjo, je v četrtek ona trepetala za Anamarijo.

"Tekmo sem spremljala in bilo je zelo stresno. Še bolj stresno kot takrat, ko sem še jaz tekmovala (smeh, op. p.). Če sem iskrena, je zelo težko gledati takšne tekme. Sploh tekmo, na kateri so bile tako nepredvidljive razmere. V teh razmerah ni odvisno samo, kako boš in kaj boš odpeljal. Smuči ti lahko vzame zaradi razmer na progi. Napeto je bilo do konca," je svoje prve vtise delila Majdičeva.

Petra Majdič: Vesela sem, da se zgodba odvija naprej in da ima tek na smučeh potencial. Foto: Vid Ponikvar

Zelo vesela, da je medalja končno prišla

Ta je imela sprva nekaj pomislekov, ali bo Ani uspelo priti do tako želene medalje, ko je imela težave v polfinalu. "Kako naj rečem, kot feniks iz pepela. Mogoče sem mislila, da bo malce težje. Tako po kvalifikacijah, ko ni bila najbolj suverena, kot v polfinalu in potem v finalu, ko v zadnjem vzponu ni bila povsem zraven. Tam se je začela prebujati in potem fenomenalno odpeljala zadnja dva ovinka. Dobila je tisto hitrost, ki jo je potem odnesla do cilja," je dodala Majdičeva, ki pravi, da ob takšnih uspehih nima spominov na tekmovalne dni, je pa zelo vesela takšnega uspeha.

"Dolgo časa smo jo čakali (medaljo, op. p.), ampak sem zelo vesela, da je prišla. Kdor čaka, dočaka. Vesela sem, da se zgodba odvija naprej in da ima tek na smučeh potencial."

Katja Višnar

Katja Višnar in Anamarija Lampič sta bili pred dvema letoma na SP v ekipnem teku drugi. Foto: Sportida

Katja Višnar: Za Ano sem res vesela

Katja Višnar, danes tudi že športno upokojena tekačica na smučeh, je pred dvema letoma na SP v Seefeldu z Anamarijo Lampič v ekipnem šprintu osvojila srebro, zato se tudi zaveda, kaj pomeni takšen uspeh. Višnarjeva, ki trenutno živi na Norveškem, nam je razkrila, da je pričakovala to medaljo.

"Ana je bila favoritinja za medaljo tako na papirju kot tudi po rezultatih. Mislim, da se kar dobro odzove na pogoje in da zelo dobro vozi spuste. Veliko je odvisno od tega, kakšne smuči imaš. Mislim, da je bila zelo zanimiva tekma," nam je povedala Višnarjeva, ki je bila vesela tudi uspehov Švedinje Jonne Sundling in Norvežanke Maiken Caspersen Falla, s katero sta včasih veliko trenirali.

Velike možnosti pripisuje tudi za ekipni tek Foto: Grega Valančič/Sportida

"A za Ano sem res vesela. Ne samo za njo, ampak tudi za slovenski tek. Vemo, kako smo majhni v teku na smučeh. Da se tako majhna država, kakor smo mi, bojuje z največjimi. Zelo zanimiva tekma in res sem vesela, katere tri tekmovalke so osvojile medalje," je povedala Višnarjeva, ki meni, da imata Anamarija in Eva Urevc zelo dobre možnosti za uspeh na ekipni tekmi. "Če bosta taktično tako odtekli, kot smo ju letos že videli, … Mislim, da sta se iz teh tekem veliko naučili. Mislim, da jima bo po tej osvojeni medalji lažje v prihodnje."

Vesna Fabjan

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ana je naredila prav to "

Vesni Fabjan, naši nekdanji vrhunski tekačici in bronasti z olimpijskih iger v Sočiju, tekme ni uspelo spremljati v živo, je pa sproti spremljala rezultate. Tudi ona je računala, da bo Ana osvojila medaljo, a je ob tem poudarila, da so velika tekmovanja nekoliko specifična.

"Ana iz teka v tek zmeraj kaže, da gre bolje. Jaz sem kar malo računala na to, da bo osvojila medaljo. Pri velikih tekmah sicer nikoli ne veš, saj je tam vse mogoče. Vseeno, glede na njeno formo in rezultate lahko rečem, da je pričakovano in zasluženo. Mislim, da je to zelo dobro za njo in za panogo," nam je povedala Besničanka. Ta je podobne razmere na tekmi doživela na OI v Sočiju, kjer je bila na koncu bronasta.

"Če si enkrat na tako veliki tekmi, moraš razmere odmisliti. Razmere so takšne, kot so, gre za šport v naravi in na to nimaš vpliva. Moraš biti osredotočen na svoj nastop, ne da se ukvarjaš z razmerami. Ana je naredila prav to in kakor sem videla, je imela dobre smuči. Njen ciljni šprint pa je eden od najboljših oziroma najboljši," je še povedala Fabjanova, ki Anamarijo in Evo Urevc v ekipnem šprintu postavlja v krog širših favoritinj.

Miha Šimenc

Miha Šimenc Foto: Vid Ponikvar

Reprezentančni kolega je verjel vanjo

Miha Šimenc, naš najboljši slovenski tekač na smučeh, je moral prvenstvo v Oberstdorfu zaradi poškodbe izpustiti. Zato je za naše tekmovalce stiskal pesti doma. Kot je povedel, je medalja Lampičeve nekaj fantastičnega.

"Jaz sem res verjel vanjo, malo me je zaskrbelo v polfinalu. Imela je nekaj sreče, a vemo, da sreča spremlja hrabre. V finalu je pokazala, da ima res dobro taktiko in da je suverena v finišu. Lahko samo rečem: moj poklon in vsa čast," nam je povedal Šimenc, ki že trenira po poškodbi in si potihoma želi, da bi lahko letos že tekmoval na kateri od domačih tekem.