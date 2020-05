Za starejše skakalce brez bojazni, pri mladih odprta vprašanja

Slovenski skakalci so skupne treninge začeli v ponedeljek, vendar se delo izvaja na individualni bazi, kar so smučarski skoki že sami po sebi. Osrednji slovenski orli bodo sprva opravili kondicijski del priprav, sredi maja pa se bodo podali na skakalnice.

Zato pa je negotovost pri mlajših skakalcih, je v ponedeljkovem pogovoru poudaril vodja panoge za skoke Gorazd Pogorelčnik: "Upam, da nam bodo odgovorni dovolili uporabo skakalnic in nam dali navodila, kako naj bi se vedli na njih. Odprtih je kar nekaj vprašanj. Na primer skupna stranišča, garderobe, kako uporabljati žičniške naprave ... Pri tem je veliko negotovosti. Čakamo na interpretacijo države. Kar zadeva člane in mladince, se še ne mudi, ker imajo v načrtu tako ali tako skakati šele po 15. oziroma 20. maju. Za otroke pa je že kar skrb vzbujajoče. Oni končujejo že konec februarja, v začetku marca. Malce me je strah, da se vsi ne bodo vrnili, ker je bil premor tako dolg. Dva meseca in pol niso imeli treningov, niti motorike. Oddaljili so se. Upamo, da jih bo čim več prišlo in jih bomo zadržali."

Planiški primanjkljaj bodo poskušali nadomestiti na drugačen način

Pandemija koronavirusa je bila v športu povod, da so se proračuni klubov, panožnih zvez in posameznih reprezentanc kot po tekočem traku znižali. Pri skakalcih bo verjetno nekoliko manj sredstev, a pri osrednji moški in ženski reprezentanci ne bodo ničesar spreminjali.

Gorazd Pogorelčnik (desno) v družbi Gorazda Bertonclja in Jerneja Damjana Foto: Vid Ponikvar

Svetovno prvenstvo v poletih v Planici je bilo resda preloženo na december in je zaradi tega izpadel lep del prihodka, a Pogorelčnik verjame, da bodo do decembra, ko naj bi bilo prvenstvo, našli rešitev: "Za zdaj je položaj glede proračunov v okvirih, kot je bil v pretekli sezoni. Verjamem, da bomo vse skupaj spravili skozi. Ne pričakujem kakšnih večjih odstopanj. Ker marca ni bilo prvenstva v Planici, se pozna. Zato smo morali programe pri nekaterih skrčiti. Bistveno več se bomo ukvarjali s trženjem, da bomo poskušali nadomestiti primanjkljaj zaradi TV-pravic, ki smo jih deležni v času Planice. Obe A-ekipi moramo normalno voditi naprej. Program je zelo pomemben. Prav tako ne smemo okrniti programa v Državnem panožnem centru v Kranju, ker je to naša osnovna celica."

Doma imajo ene od najboljših pogojev za delo

Kaj pomeni krčenje programa? Obstaja namreč verjetnost zmanjšanja števila priprav, skupnih treningov. Morda se bo delo pri skakalcih v B-reprezentanci bolj usmerilo v individualne treninge. Treningov v tujini ne bo: "Vesel sem, da imamo doma odlične pogoje za delo. Kranj in Planica sta osrednja kraja. Po svoje so objekti še na Štajerskem, tako da je skakalnice mogoče menjati. Z gotovostjo lahko trdim, da imamo ene izmed najboljših pogojev za delo."

Nika Križnar je bila v svetovnem pokalu na sedmem mestu najboljša slovenska skakalka. Tik za njo je bila Ema Klinec. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Moška A-reprezentanca bo štela pet članov. Sito za uvrstitev vanjo je bil svetovni pokal. Tisti, ki so bili med najboljših 30 v skupnem seštevku, bodo imeli prostor v njej. Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Žiga Jelar so imena, ki bodo imela najboljše pogoje za trening.

Manj črnih lukenj in v slogu konca

Z njihovimi nastopi je bil, gledano v povprečju, zadovoljen. Prav tako z dekleti, čeprav vidi prostor za napredek: "Dejstvo je, da so bile pri fantih kakšne črne luknje. Pri dekletih je bila spet smola, da se je še drugo leto zapored poškodovala nosilka. Kar zadeva dekleta, ne morem reči, da je bila sezona zelo uspešna, ampak uspešna. Morda sem pričakoval več uvrstitev med najboljših šest oziroma tri. Fantje so imeli izvrsten konec. Da bi bilo več takšnih obdobij. Že na začetku prihodnje sezone."

Na zadnji tekmi svetovnega pokala, ki se je zaradi koronavirusa predčasno končala, sta se Žiga Jelar in Timi Zajc uvrstila na drugo oziroma tretje mesto. Foto: Sportida

Pogorelčnik je še poudaril, da ni potrebe, da bi se zgodil prepih v trenerskih vrstah. Tako bo moško izbrano vrsto A še naprej vodil Gorazd Bertoncelj, B-reprezentanco Igor Medved, osrednjo žensko pa Zoran Zupančič.