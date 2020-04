Skakalcem zelena luč, da se vrnejo na skakalnico, a prinaša nekaj nevšečnosti

Na Poljskem so smučarski skoki med najbolj priljubljenimi športi, in glavni akterji v zraku so bili novice, ki jo je sporočila ministrica za šport, izjemno veseli. Lahko se bodo namreč podali na skakalnice, a bodo veljali posebni pogoji.

Skakalci so med redkimi športniki, ki so zaključili skoraj celotno sezono. Do konca so imeli še dve prizorišči norveške turneje in svetovno prvenstvo v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici, a so morali zaradi pandemije koronavirusa predčasno postaviti skakalne smuči v kot.

Na Poljskem je šlo že med norveško turnejo tako daleč, da naj bi njihova vlada razmišljala o predčasni vrnitvi skakalcev v domovino. Ne glede na to, ali bi se skakalna sezona nadaljevala ali ne.

Zaradi težkih časov so tako kot slovenski skakalci zdaj primorani trenirati individualno. Vendar se bodo časi za Kamila Stocha in druščino kmalu spremenili. Ministrica za šolstvo Danuta Dmowska-Andrzejuk je že v soboto izjavila, da je načrt nadaljevati z nogometnim prvenstvom in tekmovanjem v speedwayu.

Logistični zalogaj

V sredo je nato direktor skakalne reprezentance Adam Malysz sporočil, da je ministrstvo prižgalo zeleno luč skakalcem, poroča skijumping.pl. "V začetku maja se bodo lahko naši skakalci vrnili na skakalnice. Jasno, vse bo potekalo po varnostnih določilih, povezanih z epidemijo koronavirusa. Hvala za razumevanja in podporo," se je Malysz zahvalil pristojnemu ministrstvu.

Kamil Stoch in Dawid Kubacki, ki prihajata iz Zakopan, bi se morala zaradi prenove skakalnice peljati nekoliko dlje na trening. Foto: Sportida

Zelena luč se je sicer prižgala, a prinaša kar nekaj logističnih preglavic. Junak zadnje novoletne turneje Dawid Kubacki in osrednji poljski zvezdnik Kamil Stoch denimo prihajata iz Zakopan, kjer pa skakalnico prenavljajo.

Skakalci prve spomladanske treninge sicer opravijo na manjših napravah, ki jih ima Szczyrk. A to pomeni, da bi morali nekateri skakalci vstati okoli 5. ure zjutraj, si pripraviti zajtrk in odpeljati 130 kilometrov, da bodo prišli na skakalnico, saj hotelske nastanitve v bližini skakalnice ne bodo smeli uporabljati. Po koncu bi se morali vrniti v svoje domove. Z vidika regeneracije in prehrane imajo zato v poljski skakalni družini pomisleke.