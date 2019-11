Slovenskim orlom se obeta lepa priložnost

Rok Justin bo med slovenskimi skakalci na vrsti prvi, nosi štartno številko 2, Tilen Bartol bo skakal kot 14., Anže Lanišek in Peter Prevc eden za drugim kot 29. in 30., Domen Prevc 38. in Timi Zajc 42.

V petkovih kvalifikacijah sta se med slovenskimi orli najbolj izkazala Peter Prevc (bil je sedmi) in Timi Zajc (osmi), Lanišek, Justin, Domen Prevc in Bartol so naredili dovolj za uvrstitev na tekmo, medtem ko je bil Anže Semenič diskvalificiran zaradi neregularnega dresa. Je pa Semenič nastopil na sobotni ekipni tekmi, na kateri je Slovenija zasedla nehvaležno četrto mesto, na njej pa se je z dvema odličnima skokoma izkazal tudi Anže Lanišek, ki je imel med vsemi peti dosežek. Prevc in Zajc sta v soboto pokazala en zelo dober nastop in enega slabšega.

Prva serija prve posamične tekme sezone se bo začela ob 11.30.

Lani se je zmage v Wisli veselil Rus Jevgenij Klimov, ki je bil boljši od Nemca Stephana Leyheja in Japonca Rjojuja Kobajašija, ki pa je nato v nadaljevanju sezone zagospodaril in na koncu tudi osvojil veliki kristalni globus. Najboljši Slovenec v prejšnji sezoni svetovnega pokala je bil Timi Zajc na devetem mestu.

Wisla, posamična tekma, štartna lista:

