V živo: Slovenci fantastični v kvalifikacijah, kako bo na tekmi?

SMUČARSKI SKOKI, KVALIFIKACIJE IN 2. posamična TEKMA (M), WILLINGEN

V Willingenu v Nemčiji je po ženski posamični preizkušnji na sporedu še moška. Tekma se je začela ob 16.00, skakalci pa so danes že opravili s kvalifikacijami. V teh so se izkazali slovenski orli, štirje so jih končali med najboljšo šesterico, Domen Prevc je imel tretji dosežek, zaostal je le za dvema odličnima Norvežanoma. Žak Mogel je ostal brez tekme, Anže Lanišek, ki je včeraj osvojil drugo mesto, pa je bil v kvalifikacijah še zadržan.