Francozu Wengen "leži", Hadalin po napaki v finalu pri repu

Zmagovalec slaloma v Wengnu je Francoz Clement Noel, ki je na tem prizorišču slavil že lani. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Henrik Kristoffersen in Aleksander Horošilov. Od Slovencev do točk le Štefan Hadalin, ki je v finalu naredil napako in končal na 26. mestu. Žan Kranjec je odstopil že v prvi vožnji.

Francoz Clement Noel je dokazal, da mu prizorišče v Wengnu zelo ustreza. V prvi vožnji je izkoristil prednosti številke 1 in zasledovalce pustil daleč za seboj. Še najbolj se mu je uspel približati Henrik Kristoffersen, ki je za 22-letnikom zaostajal 67 stotink sekunde.

Aleksander Horošilov je na zmagovalni oder stopil prvič po skoraj treh letih. Foto: Reuters Isti vrstni red pri vrhu je bil tudi po koncu slalomske preizkušnje, Noelu je uspelo zadržati prednost, Norvežana je ugnal za 40 stotink sekunde in se razveselil druge zaporedne slalomske zmage v Bernskem višavju, sicer pa pete v karieri. Vse je dosegel na slalomih.

Po skoraj treh letih in slalomu 24. januarja 2017 se je na zmagovalni oder znova zavihtel Aleksander Horošilov. Rus je finalu izkoristil majhne razlike po polovici tekme in na tretje mesto napredoval z devetega. Marco Schwarz je s tretjega mesta zdrsnil na sedmo.

Norvežan na dveh vrhovih Henrik Kristoffersen ostaja vodilni v slalomskem seštevku, prevzel pa je tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Sportida Kristoffersen ostaja vodilni slalomist sezone. Pred Noelom, ki je pridobil mesto, ima 62 točk prednosti. Tretji je Švicar Daniel Yule. Hadalin je 15. Danes drugi Norvežan je na prvem mestu tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Viking je izkoristil ničlo Alexisa Pinturaulta, ga prehitel in ima pred njim zdaj 78 točk prednosti.

Hadalin zdrsel po lestvici

Štefan Hadalin je po polovici tekme zasedal 13. mesto in imel dobre možnosti za skok po lestvici, saj ga je od četrtega mesta ločilo le 60 stotink sekunde. A 24-letniku se finalna vožnja ni izšla. Prednost pred takrat vodilnim Jeanom-Baptistom Grangejem je v finalu hitro skopnela, v spodnjem delu je sledila še napaka in velika izguba časa. Hadalin je tako v cilj prišel z visokim zaostankom (+2,50) in zasedel 26. mesto. Štefan Hadalin je po napaki v finalni vožnji izgubil precej mest in končal na 26. Foto: Sportida

Brez finala je ostal drugi slovenski predstavnik, specialist za veleslalom Žan Kranjec, ki je v spodnjem delu v prvi vožnji povozil količek in odstopil.

Selitev v Kitzbühel, kjer bodo delili lepe denarce

Moška karavana alpskega smučanja se bo preselila v Kitzbühel, kjer je za petek predviden superveleslalom, za soboto smuk, za nedeljo pa nov slalom. Nagradni sklad znaša kar 725 tisoč evrov, smukaški in slalomski zmagovalec bosta nagrajena s sto tisoč evri.

Izidi: 1. Clement Noel (Fra) 1:46,43 50,72 55,71

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:46,83 +00,40 51,39 55,44

3. Alexander Choroschilow (Rus) 1:47,26 +00,83 52,15 55,11

4. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 1:47,28 +00,85 51,90 55,38

5. Daniel Yule (Švi) 1:47,33 +00,90 52,20 55,13

. Ramon Zenhäusern (Švi) 1:47,33 +00,90 51,71 55,62

7. Marco Schwarz (Avt) 1:47,34 +00,91 51,45 55,89

8. Tanguy Nef (Švi) 1:47,48 +01,05 51,93 55,55

9. Jean-Baptiste Grange (Fra) 1:47,66 +01,23 52,74 54,92

10. Loic Meillard (Švi) 1:47,75 +01,32 51,90 55,85

...

26. Štefan Hadalin (Slo) 1:49,56 +03,13 52,29 57,27 - najhitrejši časi 1. vožnje

1. Clement Noel (Fra) 50,72

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 51,39 +0,67

3. Marco Schwarz (Aut) 51,45 +0,73

4. Ramon Zenhäusern (Švi) 51,71 +0,99

. Alexis Pinturault (Fra) 51,71 +0,99

...

13. Štefan Hadalin (Slo) 52,29 +1,57 - Žan Kranjec (Slo) je odstopil Svetovni pokal, skupno (21): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 691

2. Alexis Pinturault (Fra) 613

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 591

4. Dominik Paris (Ita) 556

5. Matthias Mayer (Avt) 512

6. Beat Feuz (Švi) 461

7. Vincent Kriechmayr (Avt) 418

8. Clement Noel (Fra) 340

9. Daniel Yule (Švi) 335

10. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 316

...

12. Žan Kranjec (Slo) 306

48. Štefan Hadalin (Slo) 103

79. Martin Čater (Slo) 50

86. Klemen Kosi (Slo) 44

108. Miha Hrobat (Slo) 25

146. Boštjan Kline (Slo) 2 Slalom (6): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 402

2. Clement Noel (Fra) 340

3. Daniel Yule (Švi) 335

...

15. Štefan Hadalin (Slo) 91

40. Žan Kranjec (Slo) 22

