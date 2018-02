"Vsi so vedeli, da ne iščem druge službe"

Grega Koštomaj, trener Ilke Štuhec

Grega Koštomaj se je ekipi Ilke Štuhec pridružil leta 2015. Foto: Matjaž Vertuš Tri mesece in pol po poškodbi, ki je pretrgala pripravljalno nit druge najboljše smučarske lanske zime, so Ilka Štuhec, njena mama in vodja ekipe Darja Črnko, trener Grega Koštomaj in kineziologinja Anja Šešum medijem predstavili napredek Ilkine rehabilitacije, 27-letna smučarka, znana po svojem značilnem prešernem nasmehu, pa je pred številnimi snemalci in fotografi na pohorski strmini znova stopila na smuči.

S trenerjem Koštomajem, ki se je pravkar vrnil s svetovnega mladinskega prvenstva v Davosu, smo se pogovarjali o večeru po poškodbi, ko je bilo treba stakniti glave in se začasno usmeriti proti drugačni prihodnosti, preteklih mesecih, ko se je priključeval moški ekipi za hitre discipline in ostajal v stiku z vrhunskim smučanjem, ter o oceni slovenskega smučarskega podmladka.

Svoje načrte so v ekipi Ilke Štuhec razgrnili na sredini novinarski konferenci ob vznožju Mariborskega Pohorja. Foto: Ana Kovač

Kako hitro ste se po 22. oktobru, dnevu, ko so se Ilki Štuhec zaradi padca na treningu slaloma razblinile sanje o olimpijskem nastopu, (z)našli na novih tirnicah? Verjetno je bilo najbolj logično vprašanje za vas, kaj pa zdaj, kje najti začasno novo pot?

Mislim, da smo se precej hitro odločili, kako in kaj naprej. Še isti večer smo se sedli skupaj in si začrtali pot. Sodelovanje s Smučarsko zvezo Slovenije je bilo že takrat dogovorjeno in zapisano, tako da se je vedelo, da se bom priključil kateri od slovenskih ekip, če bi seveda izrazili željo po tem.

Tam je znova stopila na smuči. Foto: Matjaž Vertuš

Anja Šešum (Ilkina zaupnica in kineziologinja) je bila tako ali tako vpeta v Ilkin proces rehabilitacije, Darja je prav tako stalno z njo, tako da velikih vprašanj, kaj se bo s kom zgodilo, niti ni bilo.

Že prvi večer ste tako razsodno razmišljali?

Da, precej hitro je bilo jasno, da Ilko čaka operacija in da bo iz Pitzala kar naravnost odpotovala do Basla, kar zadeva razsodnost, bi rekel, da je bila med vsemi nami še najbolj razsodna in umirjena prav Ilka, to pa je streznilo še preostale.

Z mamo Darjo Črnko, nepogrešljivim členom ekipe Foto: Matjaž Vertuš

Čustva so seveda bila razburkana in močna, kakšno uro ali dve po Ilkinem padcu so bile prisotne tudi solze, potem pa kmalu prideš do sklepa, da ni druge, kot da dvigneš glavo in začrtaš prihodnost. Ni konec sveta.

V kateri pogon ste trenutno vpeti? Sodelovali ste z moško reprezentanco v hitrih disciplinah, opazili smo vas tudi med postavljalci prog na ženskih tekmah za svetovni pokal.

Konec novembra sem sodeloval na pripravljalnem kampu v otroški reprezentanci, kjer smo smučarje uvajali v elemente hitrih disciplin, potem sem z ekipo hitrih disciplin Petra Pena obiskal smučarska prizorišča v Bormiu, Kitzuhlu in Wengnu, ravnokar pa sem se vrnil z mladinskega svetovnega prvenstva. Vmes sem bil dvakrat, v St. Moritzu in Lenzerheidu, določen tudi za postavljalca prog na ženski tekmi. Skratka bilo je pestro.

Jedro ekipo bo tudi v prihodnji sezoni nespremenjeno. V ekipi Ilke Štuhec ostajajo kineziologinja Anja Šešum, trener Koštomaj in Ilkina mama Darja, ki je tudi serviserka in vodja ekipe. Foto: Ana Kovač

Kakšno vlogo ste imeli na svetovnem mladinskem prvenstvu v Davosu?

Vodja mladinskih programov me je povabil, ali se jim lahko pridružim kot pomoč predvsem pri hitrih disciplinah, tam sem s trenerji, ki so odgovorni za ta področja, sodeloval pri videoanalizah, pripravi na tekmovanje in podobno.

Ko ste potegnili črto pod del prvenstva, ki sicer traja vse do 8. februarja, ste to storili z zadovoljstvom? Je v ozadju veliko potenciala? Meta Hrovat je na primer postala mladinska svetovna prvakinja v slalomu in podprvakinja v alpski kombinaciji. Imamo razlog za optimizem?

Imamo Meto, ki drži stik z najboljšimi, medtem ko pri fantih stanje ni tako bleščeče, kot bi si želeli. Treba bo vložiti še kar nekaj energije, da bo zadeva postavljena tako, da bomo zagotovili podmladek.

Ilka je na tiskovni konferenci že napovedala, da bo zagotovo nastopala v prihodnji sezoni. Boste kljub temu ohranili katero od oblik sodelovanja s preostalimi ekipami?

Ohranili bomo sodelovanje z moško ekipo hitrih disciplin. Z njimi smo že dve poletji skupaj trenirali na južni polobli. To se je izkazalo kot zelo pozitivno, zato bomo to nadaljevali. S Petrom Penom tudi sicer zelo dobro sodelujemo, zato bomo to počeli tudi v prihodnje. O bolj tesnem sodelovanju pa je težko govoriti, saj se mi časovno ne bi izšlo. Že tako sem dovolj zdoma …

Foto: Ana Kovač

Koliko dni odsotnosti od doma ste našteli lani?

Zagotovo od 180 do 200 dni. Letos je precej drugače in družina je, razumljivo, s tem zelo zadovoljna. Otroka sta zelo vesela, če ju večkrat peljem v šolo in vrtec in ju pridem tudi iskat. Mlajši ima tri leta, hčerka pa sedem. Tudi žena pravi, da je zimo tako lažje preživeti (smeh, op. p.).

Na začetku ste omenili svojo prisotnost na pripravah otroške ekipe. Kakšen vtis na mladega smučarja naredi dejstvo, da jih trenira nekdo, ki trenira svetovno prvakinjo v smuku, lastnico dveh malih kristalnih globusov in sedmih zmag v svetovnem pokalu?

O, ja. Kar naredi vtis. Čutil sem tudi, da so zaradi moje prisotnosti imeli dober občutek.

V kakšnem smislu?

Češ, saj verjetno pa res nekaj vem. Mislim, da so se počutili bolj varne, da so si upali več, kot bi si sicer. Psihološki dejavnik je bil vsekakor prisoten.

Tudi odzivi, vsaj tisti, ki so prišli do mene, so bili zelo dobri, vsi si še želijo takega sodelovanja. Obljubil sem, da se jim bom, če bom le imel čas, še kdaj pridružil. Mislim, da si vsi želimo, da bi se uspešnost slovenskega alpskega smučanja nadaljevala.

Foto: Matjaž Vertuš

Vaše ime, če hočemo ali ne, povezujemo z imenom Ilke Štuhec, kar je prav zagotovo dobra popotnica za prihodnost. Ste v tem obdobju dobili še kakšne druge ponudbe?

Niti ne, vsi so namreč vedeli, da ne iščem druge službe. Je pa seveda to odlična referenca, zaradi katere bom kdaj v prihodnje lažje zavrtel kakšno telefonsko številko in dobil sogovornika, ki si ga bom želel.