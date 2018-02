Nov uspeh Mete Hrovat: po zlatu zdaj še srebro

To je že tretje odličje Mete Hrovat na mladinskih svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju ter drugo v Davosu, ko je minulo sredo mladinsko konkurenco premagala v slalomu.

Devetnajstletna tekmovalka iz Podkorena je na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu v Aareju prav tako osvojila srebrno kolajno v alpski kombinaciji. Pred dvema letoma je bila na zimskih olimpijskih igrah mladih v Lillehammerju bronasta v slalomu.

Foto: Sportida

Meta Hrovat v Pjongčang z zlato popotnico

Na startu prve vožnje kombinacije sta bili tudi Žana Ciglič in Andreja Slokar, a sta tekmo končali predčasno z odstopom. Tretje mesto je pripadlo Avstrijki Franziski Gritsch, ki je za zmagovalko zaostala 1,16 sekunde.

Tri najboljše kombinatorke so se uvrstile na stopničke tudi na slalomski tekmi, le da je bila Hrovatova prva, Gritscheva druga, Daniothova tretja.

Hrovatova se bo po načrtih po tekmi odpravila v Južno Korejo na svoje prve članske olimpijske igre, kjer se bo pridružila preostalim članicam slovenske ženske smučarske odprave.

Obetavna Gorenjka v letošnji sezoni odlično nastopa v zgoščeni članski konkurenci na tekmah svetovnega pokala, kjer je na veleslalomu v Lenzerheideju 27. januarja prvič stopila na oder za zmagovalke.

Doslej je na mladinskih svetovnih prvenstvih kar 15 Slovencev osvojilo vsaj en naslov mladinskega svetovnega prvaka, kar 29 Slovencev oziroma tekmovalcev, ki so nastopali za Slovenijo, pa je vsaj enkrat stalo na zmagovalnem odru na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Najuspešnejša je Ilka Štuhec, ki je trikrat postala svetovna mladinska prvakinja, in sicer v slalomu in kombinaciji v Flachauu 2007 in v smuku leta 2008 v Formigalu.

Po dva naslova svetovnih prvakov imata Urška Hrovat v slalomu in Boštjan Kline v superveleslalomu in smuku. Štiri uvrstitve na zmagovalni oder ima Urška Hrovat, po tri pa Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Boštjan Kline in Štuhčeva.