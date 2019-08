Vrnitev vročega Timija Zajca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tekmah v Hinterzartnu bo Courchevel konec tega tedna znova združil najboljše smučarje skakalce in skakalke, ki se bodo pomerili za točke poletne velike nagrade. Na delu bomo spet videli Timija Zajca, ki je poleti zelo razpoložen.

Za razliko od preizkušenj v Hinterzartnu bosta tekmovanji tokrat potekali na veliki napravi, na sporedu pa bosta le po ena posamična preizkušnja v vsaki kategoriji. Na skupno petih letošnjih tekmah poletne velike nagrade so naši skakalci in skakalke zabeležili štiri uvrstitve na zmagovalni oder, spodletelo jim je le na posamični preizkušnji skakalcev v Hinterzartnu, ko sta bila Peter Prevc 4. in Žiga Jelar 5.

Medtem ko bo najstarejši Prevc tokratno preizkušnjo izpustil, bo Jelar zraven tudi na tretji letošnji postojanki, poleg njega bo drugič zapored priložnost dobil tudi aktualni poletni državni prvak Rok Justin. Po krajšem oddihu se vračajo zmagovalec tekme v Visli Timi Zajc, Tilen Bartol, Anže Lanišek, Domen Prevc in Anže Lanišek.

Z Ljubnega preko Planice do Courchevela

Skakalci bodo imeli tekmo v soboto zvečer, dan prej pa skakalke na čelu z Niko Križnar in Uršo Bogataj. Naša reprezentanca po tekmah pokala FIS minuli konec tedna na Ljubnem trenira na veliki napravi v Planici, po sredinem treningu pa se bo strokovno vodstvo dokončno odločilo, ali v Francijo potuje tudi Maja Vtič ali ne. V Francijo zagotovo ne potujejo Špela Rogelj, Jerneja Brecl in Katra Komar.