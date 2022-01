Vrnitev Ilke Štuhec

Po preboletju covid-19 in povsem spremenjenem programu treninga, nepričakovanem daljšem počitku ter skupno le štirih dneh snežnega treninga od tekem v Val d’Iseru pred božičem do prihoda v Zauchensee je trenutna forma Ilke Štuhec uganka. "Celoten načrt v zadnjih treh tednih se nam je podrl. Premor je bil res dolg. Po koncu karantene smo nekako skušali stopnjevati treninge, poiskali dobre razmere za dva dni hitrega treninga v San Pellegrinu, pred tem smo dva dneva trenirali v Sloveniji. Tekme v Zauchenseeju se veselim, zelo težko pa karkoli napovem, saj ni bilo pravega ritma v zadnjih tednih," pravi Štuhčeva, ki je trenutno deveta v smukaški razvrstitvi za to sezono.

Na treningih je bila 21. in 12. Foto: Guliverimage

Alpske smučarke so sicer že opravile z dvema uradnima treningoma smuka v Zauchenseeju, kjer bo jutri na sporedu prva smukaška preizkušnja v letu 2022. Na včerajšnjem prvem treningu, ko ji je načrte prekrižal eden od delavcev na progi, je Štuhčeva dosegla 21. čas, danes pa je trening končala na 12. mestu. Za zadovoljstvo po smukaški tekmi bo treba najti pravo kombinacijo prvega in drugega treninga ter izpeljati popolno vožnjo, pravi Mariborčanka.

Foto: Guliverimage

"Glede na dolg premor sem s svojim smučanjem kar zadovoljna. Seveda je še veliko rezerv – nekatere sem našla takoj, druge so vidne po videoanalizi. Iskreno skoraj ne morem verjeti, da je od zadnje tekme v Val d’Iseru minilo že skoraj mesec dni. Veselim se jutrišnje tekme. Pogoji tukaj so odlični, podlaga že dolgo časa ni bila tako dobra, kot jo imamo te dni. Jutri je čas za napad. Ne glede na vse prepreke bom dala vse od sebe in potem pogledala rezultat," pravi Štuhčeva, ki je nazadnje v Zauchenseeju tekmovala pred dvema letoma, ko je ta kraj zadnjič gostil najboljše smučarke na svetu, in na smuku zasedla 7. mesto.

V letošnji sezoni je njen najboljši izkupiček peto mesto na smuku v Val d'Iseru. Pred tem je bila na dveh smukih v Lake Louisu 16. in 20. Novo priložnost za dober izid bo imela Mariborčanka že v soboto, ko bo na sporedu smuk (10.45). Pravih občutkov pa še ni našla v superveleslalomu, kjer se sploh še ni uvrstila med dobitnice točk. Poleg dveh odstopov je vknjižila še 32. in 28. mesto. Priložnost za prve točke bo imela v nedeljo, ko bo v Zauchenseeju na sporedu še superveleslalom.

Preberite še: