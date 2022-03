V živo: Slovenci blesteli na treningu. Kako bo v kvalifikacijah?

V Vikersundu pravkar potekajo kvalifikacije za posamično tekmo 27. svetovnega prvenstva v poletih. Slovenci so blesteli na treningu, Timi Zajc je bil najboljši na obeh treningih, Domen Prevc pa najdaljši (242). Ob njiju v kvalifikacijah skačeta še Peter Prevc in Anže Lanišek, saj lahko nastopajo le štirje Slovenci, tako da sta Lovro Kos in Cene Prevc gledalca. Prvi seriji posamične tekme bosta v petek, drugi v soboto, v nedeljo sledi še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci v ožjem krogu favoritov za zmago.

Vikersund petič gosti svetovno prvenstvo v poletih, drugič na prenovljeni letalnici, na kateri ima Stefan Kraft iz Avstrije z 253,5 metra v lasti tudi svetovni rekord.

Glavni trener Slovencev Robert Hrgota je imel po današnjih dveh trening skokih zahtevno nalogo, saj je vseh šest slovenskih predstavnikov na treningih blestelo, v kvalifikacijah pa lahko nastopajo le štirje. V ekipi so Timi Zajc (dvakrat najboljši na treningu), Domen Prevc (4. in 5. na treningu), Peter Prevc (2. in 9.) in Anže Lanišek (dvakrat 6.), med gledalci sta Lovro Kos (5. in 8.) in Cene Prevc (8. in 13.).

Kot prvi od Slovencev je v kvalifikacijah skočil Cene Prevc, pristal je pri 225,5 metrih in zanesljivo prevzel vodstvo.

Zahtevna naloga za Hrgoto: med gledalci Cene Prevc in Kos

Pravico nastopa na tekmi, sestavljeni iz štirih serij, dve bosta v petek, dve v soboto, ima četverica. Hrgota jo je določil po dveh trening skokih. Sestavljajo jo Zajc, Domen in Peter Prevc ter Lanišek, medtem ko sta Cene Prevc in Lovro Kos ostala brez vstopnice za kvalifikacije.

Zajc je bil najboljši na obeh treningih (225; 238 metrov), na drugem si je prvo mesto delil s Stefanom Kraftom. V obeh serijah za trening je bil najdaljši Domen Prevc (242; 238,5), a je skakal z višjega zaletnega mesta kot najvišje uvrščeni v svetovnem pokalu, tako da je bil 4. in 5. Peter Prevc je prav tako letel daleč (239; 235,5) in na treningih zasedel 2. in 9. mesto, Lanišek (222,5; 227) je bil dvakrat 6., Kos (219; 235) 5. in 8., Cene Prevc (213; 213) pa 8. in 13.

Vikersund, poleti, 1. trening 1. Timi Zajc 225 metrov - 184,9 točke (13. zaletno mesto)

2. Peter Prevc 239 - 183,6 (15)

3. Daniel Andre Tande 222 - 178,3 (13)

4. Domen Prevc 242 - 176,5 (18)

5. Lovro Kos 219 - 175,6 (13)

6. Anže Lanišek 222,5 - 172,9 (15)

6. Daniel Huber 214 - 172,9 (13)

8. Cene Prevc 213 - 168,2 (14)

8. Karl Geiger 217 - 168,2 (15)

10. Rjoju Kobajaši 217,5 - 167,6 (15) Vikersund, poleti, 2. trening 1. Timi Zajc 238 metrov - 179,4 točke (14. zaletno mesto)

Stefan Kraft 238 - 179,4 (14)

3. Robert Johansson 234 - 177,1 (14)

4. Karl Geiger 233,5 - 171,7 (14)

5. Domen Prevc 238,5 - 170,4 (16)

6. Anže Lanišek 227 - 166,2 (14)

7. Marius Lindvik 224 - 164,7 (14)

8. Lovro Kos 235 -163,8 (15)

9. Peter Prevc 235,5 - 158,7 (16)

Rjoju Kobajaši 224 - 158,7 (14)

13. Cene Prevc 213 - 152,9 (14)

Naslov prvaka iz Planice brani Geiger

Naslov svetovnega prvaka bo branil Nemec Karl Geiger, ki sta se mu decembra 2020 v Planici na odru za zmagovalce pridružila Norvežan Halvor Egner Granerud in rojak Markus Eisenbichler. Karl Geiger brani naslov svetovnega prvaka v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Ekipno zmago so takrat slavili Norvežani (Daniel-Andre Tande, Johann Andre Forfang, Robert Johansson in Granerud) pred Nemčijo in Poljsko.

Ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci v vlogi favoritov za zmago, bo v nedeljo.

Spored svetovnega prvenstva v Vikersundu Četrtek, 10. marec

13.15 uradni trening (2 seriji)

15.50 kvalifikacije Petek, 11. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (1. in 2. serija) Sobota, 12. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (3. in 4. serija) Nedelja, 13. marec

15.30 poskusna serija

16.30 ekipna tekma



