Veliko solz je bilo prelitih. Tako v težkih kot lepih trenutkih. Predvsem lepih.

Slovenska ženska skakalna reprezentanca z junakinjama te zime, dobitnico velikega kristalnega globusa Niko Križnar in svetovno prvakinjo Emo Klinec, je doma. Po mučni, enajsturni avtobusni vožnji iz Rusije so dekleta, ki so nas to zimo res izdatno razveseljevala, že na zasluženem dopustu, ki bo, tako kot je bila tekmovalna sezona, zagotovo drugačen kot v časih pred koronakrizo.

"Zadnje dni imam kar polno glavo vsega skupaj, ta dolga vožnja do doma je bila zame še nekoliko bolj naporna kot ponavadi. Z mislimi sem bila še vedno pri globusu in zadnji tekmi, prevevali so me mešani občutki. Potrebovala bom še nekaj dni, da pogledam malo te tekme za nazaj in dojamem, kaj mi je uspelo," je na današnji novinarski konferenci, ki je potekala, kot je v zadnjem letu že v navadi, prek aplikacije Zoom, povedala slovenska junakinja zime. "Sem pa ta globus v zadnjih dneh večkrat prijela v roke, je nekaj najboljšega, sanje so se mi uresničile, bolje ne boi moglo biti. Ob tem je treba povedati, da mi brez takšne ekipe ne bi uspelo," je še dodala.

"Jokali smo, ko je bilo hudo in ko je bilo lepo"

"Ni bilo lahko ne nam ne domačim, ki so spremljali te novice, in na koncu, ko prideš domov, je ta objem domačih še toliko bolj pomemben. Zlata vreden." Foto: Guliverimage V sezoni 2020/21 je kot prva slovenska skakalka prišla do skupne zmage v svetovnem pokalu, s svetovnega prvenstva v Oberstdorfu pa prinesla srebrno in bronasto odličje. Bilo je tudi nekaj težav, predvsem zaradi novega koronavirusa, ki ni prizanesel niti našim skakalkam. "Sezona je bila res lepa, a obenem tudi naporna. Jokali smo, ko je bilo hudo in ko je bilo lepo."

Ob zgodovinskem dosežku je bila prikrajšana za sprejeme in primerno proslavljanje uspehov, zato pa je bil toliko prisrčnejši sprejem domačih, pravi: "Doma so bili seveda zadovoljni. Mami mi je takoj povedala, da je jokala od sreče. Ko sem se vrnila, so me pričakali tukaj na vasi, na Mlaki. In spet smo jokali. Lepo se je bilo vrniti. Že v Oberstdorfu smo bili zaradi karantene 14 dni od doma, pa zdaj deset dni, polno je bilo nekega stresa zaradi covid-19. Ni bilo lahko ne nam ne domačim, ki so spremljali te novice, in na koncu, ko prideš domov, je ta objem domačih še toliko bolj pomemben. Zlata vreden."

Takanašijeva in Kramerjeva veliki športnici

Bitka za veliki kristalni globus je bila izjemna, napeta, dramatična in za Niko s srečnim koncem. Kako pa sta na razplet odreagirali njeni največji tekmici, Japonka Sara Takanaši, ki je za Križnarjevo na koncu zaostala za devet točk, in Avstrijka Marita Kramer, tretja z enajstimi točkami zaostanka? "Zelo lepo," odgovarja naša šampionka in dodaja: "Priznam pa, da bi bilo tudi pri meni, če mi ne bi uspelo, nekaj grenkega priokusa in verjamem, da sta ga imeli tudi oni, a sta se izkazali za res pravi športnici. Prišli sta do mene, Sara mi je tako lepo privoščila, enako Kramerjeva. Čestitali sta mi."

"Priznam pa, da bi bilo tudi pri meni, če mi ne bi uspelo, nekaj grenkega priokusa." Foto: Guliverimage

Motivov ji ni zmanjkalo

Križnarjevi je v Rusiji celo grozilo, da se ne bo mogla boriti do konca. "Teh občutkov niti ne morem opisati, je pa res že malo vleklo na to, da bo konec in bomo morali domov. Vesela sem, da sem dobila priložnost boriti se do konca, za malo bi se mi zdelo, da bi zaradi enega testa na covid-19 ostala brez boja," si je oddahnila. Tudi po tem, ko je dosegla enega od kariernih ciljev, ji motiva za nadaljnje delo ne manjka, še pravi: "Upam, da se to še kdaj ponovi, moje želje se s tem, ko je en cilj izpolnjen, ne bodo spremenile. Zakaj pa ne bi imela dveh globusov. Tukaj so še cilji za svetovno prvenstvo, manjka mi še ena snežinkica, ta najbolj pomembna. Pa olimpijske igre, naslednja sezona bo še kako pomembna."

"Spoštovanje Niki, da je zdržala pritisk"

Za Emo Klinec je bil finale svetovnega pokala v Rusiji veliko manj stresen, svoj glavni cilj v sezoni je izpolnila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, ko je postala svetovna prvakinja na srednji skakalnici. "Sezona je bila res zelo naporna, po Oberstdorfu sem sicer nekoliko popustila, mogoče tudi zaradi tega, ker v svetovnem pokalu nisem bila več v boju za najvišja mesta, prej pa sem res držala fokus. Svojo formo sem tempirala na posamično tekmo v Oberstdorfu, vesela sem, da sem tudi sama sebi dokazala, da se to da, za naprej pa imam predvsem cilje, da že poleti trdo poprimem za delo in svojo konstantnost dvignem na takšno raven, da bo naslednja sezona izpeljana z vrhunskimi rezultati," je povzela naporno tekmovalno zimo.

Ema Klinec: Svojo formo sem tempirala na posamično tekmo v Oberstdorfu, vesela sem, da sem tudi sama sebi dokazala, da se to da. Foto: Sportida

Sama v zaključku sezone ni bila v boju za najvišja mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala, je pa s Križnarjevo trpela kot navijačica. "Niki pa res vse spoštovanje. Zdržala je ves ta pritisk, tudi tega z razmerami v Rusiji. Jaz sem mogoče malce drugačen karakter in me mogoče kaj, če ni točno tako, kot bi moralo biti, tudi malce spravi iz tira, nje pa niso," je še povedala 22-letna Gorenjka.

Zapleti v Rusiji razjezili Zupančiča

"Ni šlo brez težav. Že na svetovnem prvenstvu smo jih dali skozi kar nekaj, pa tudi v Rusiji je izgledalo, kot da nas hočejo ustaviti." Foto: Vid Ponikvar Zaključek sezone v Rusiji se je torej za slovensko reprezentanco razpletel sanjsko, Križnarjeva je dobila napet boj za veliki kristalni globus, a kaj, ko bi se lahko vse skupaj sprevrglo v nočno moro, je razkril glavni trener reprezentance Zoran Zupančič. "Ni šlo brez težav. Že na svetovnem prvenstvu smo jih dali skozi kar nekaj, pa tudi v Rusiji je izgledalo, kot da nas hočejo ustaviti. Kljub temu da smo prišli vsi, povsem po pravilih Fis, z negativnimi testi in vsemi potrdili, so mene, ki sem bil pozitiven že prej, še enkrat razglasili za pozitivnega in je bila zato cela ekipa izolirana, tudi tiste, ki so covid-19 že prebolele, kar je v neskladju s pravili. Vsi so se odpeljali naprej, mi pa smo bili ponovno moteni v postopku priprave na tekmovanje.

Mene so pripeljali v en gozd, v napol podrto hišo, bil sem brez povezave s svetom, brez wifija, brez telefona, preko atašeja sem izvedel, da je tudi ekipa izolirana, kar me je zelo ujezilo. K sreči se je na koncu, po posredovanju zelo vplivnih ljudi, zunanjega ministra in veleposlanika v Moskvi, pa predsednika regije Sverdlovsk in predsednika Olimpijskega komiteja Rusije, vse skupaj uredilo.

Ampak punce so garale do konca, res smo izgubili bitko v pokalu narodov, veliki kristalni globus pa nam je prinesel veliko veselja in zadovoljstva. Prav tega je v sezoni najtežje osvojiti, zato dekletom vse čestitke za vse rezultate v tej sezoni."

