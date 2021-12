Velik napor, bogate nagrade, novosti za rekordni spektakel

Pred skakalkami je premierna Silvestrska turneja, ki jo bo z dvema posamičnima tekmama med 30. decembrom in 1. januarjem gostilo Ljubno ob Savinji. Trener A-reprezentance Zoran Zupančič bo računal na 12 skakalk. Zmagovalka turneje bo prejela kipec v obliki sove in deset tisoč švicarskih frankov.

Medtem ko so smučarski skakalci danes začeli jubilejno 70. novoletno turnejo, bodo imele skakalke prvič v zgodovini svojo mini silvestrsko izvedbo turneje. Ta bo med 30. decembrom in 1. januarjem na Ljubnem ob Savinji, kjer bodo dekleta skakala pod žarometi, v slogu moške turneje pa bodo tekmovale v parih na izpadanje.

V prihodnji sezoni slovenski organizatorji načrtujejo, da se bo turneji z dvema tekmama pridružilo tudi prizorišče v avstrijskem Beljaku. Ob tej ideji so zastrigli z ušesi organizatorji moške novoletne turneje in pred današnjim začetkom predstavili idejo, da bi že prihodnje leto vzporedno z moško gostili tudi žensko skakalno turnejo štirih skakalnic v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu. Prav prirediteljem moške novoletne turneje je zadišala tudi ženska različica tega tekmovanja, kar utegne biti težava za Slovence.

"Žarometi, nova trenerska tribuna, rekordno število prijav"

"Velik izziv, v katerega smo vložili veliko naporov in tudi finančnih sredstev. Prvič v desetletju, odkar prirejamo tekme svetovnega pokala, bodo tekme pod žarometi, kar je velik izziv za nas organizatorje. Napeli smo vse sile, pripeljali velike količine snega, na zalogi pa imamo še nekaj dodatnega snega, tako da je skakalnica dobro pripravljena," je pred četrtkovim začetkom s pripravljenostjo naprave zadovoljen Rajko Pintar, predsednik organizacijskega komiteja.

"Prijavljeno je blizu 80 tekmovalk iz 19 držav, kar je rekordna številka. Tudi letos ne bo gledalcev iz že znanih razlogov. Tega nam je žal, saj je tekma na Ljubnem prav zaradi velikega števila gledalcev veljala za najbolj spektakularno tekmo svetovnega pokala. Vse epidemiološke ukrepe smo vzeli izredno resno. Upam, da nam uspe kot na lanski tekmi, ko nismo imeli potrjene nobene okužbe. Prepričan sem, da bo tako tudi letos," je še dodal. Poleg postavitve žarometov so prenovili tudi trenersko tribuno, ki že žanje pohvale.

Zmagovalki sova in deset deset tisoč švicarskih frankov

Glede nagrad so prireditelji pripravili dve novosti. Prva bo postala simbol Silvestrske turneje, to je sova, umetniško delo, vredno več kot deset tisoč evrov, poleg tega pa bo zmagovalka dobila še s finančno nagrado v višini deset tisoč švicarskih frankov.

Obe posamični tekmi svetovnega pokala FIS na Ljubnem ob Savinji bosta šteli v posebnem točkovanju za prestižno nagrado, ki bo podeljena zmagovalki.

Zakaj sova? "Sova je neustrašna, spretna, tiha, nežna, fotogenična in simpatična letalka, pogosta v Sloveniji in predalpskem prostoru," pravijo pri Smučarski zvezi Slovenije.

Zoran Zupančič bo računal na 12 tekmovalk. Foto: J. L.

"Nestrpno pričakujemo prvo zmago Urše Bogataj in prve stopničke Nike Križnar"

Trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič bo lahko računal na 12 tekmovalk. Urša Bogataj je na prav vseh dozdajšnjih postajah sezone vsaj enkrat skočila na stopničke in je trenutno tretja skakalka svetovnega pokala, Ema Klinec je četrta, Nika Križnar sedma, poleg dobitnic točk svetovnega pokala, Špele Rogelj, Jerneje Brecl in Nike Prevc, pa bodo na domači tekmi skakale še Katra in Tinkara Komar, Lara Logar, Maja Vtič, Jerneja Repinc Zupančič in Nika Vetrih.

Urša Bogataj je tretja skakalka svetovnega pokala. Foto: Sportida

"Najprej bi želel pohvaliti organizatorje, da so si priborili ta prestižni termin za novoletno turnejo. Upam, da se ta turneja razvije v pravo smer. Težko je v tem terminu pridobiti prostovoljce, ki bi pomagali organizirati takšno prireditev. A na prizorišču vidimo, da vse poteka v pravo smer. Res lahko pohvalim nove naložbe. Malo je takšnih trenerskih tribun, kot je ta nova na Ljubnem. Prvič bomo tekmovali pod reflektorji, zato pričakujem spektakularno in posebno tekmovanje," je povedal Zupančič.

"V zadnjem trenutku smo naredili vse, da bi stopili še korak dlje. Kot ekipa smo močni, a radi bi bili še močnejši. Vsa dekleta do zdaj še niso pokazala vsega svojega znanja. Tu bo nova priložnost. Kot narod pričakujem, da bomo močni. Če se vse izide po naših načrtih, pričakujem skupno osem tekmovalk med točkami. Počasi pa že nestrpno pričakujemo prvo zmago Urše Bogataj, Emi je letos to že uspelo, prav tako pa tudi prve stopničke Nike Križnar. To so male stvari, koraki, prek katerih dekleta morajo stopiti, da bo zadovoljstvo potem še večje," je še razkril glavni trener slovenske vrste.

Znova brez gledalcev Gledalcev na Ljubnem ob Savinji še drugič zapored ne bo. Foto: Matic Ritonja/Sportida Zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje okužb s covid-19 bo tekmovanje na Ljubnem ob Savinji drugič zapored potekalo brez gledalcev.



"Žal mi je le, da ne bomo imele podpore navijačev ob skakalnici. Žal tukaj ne moremo ničesar storiti, to ni v naši moči. Če bi imela čarobno paličico, bi takoj spremenila nekaj stvari. Najprej to, da bi bili navijači lahko na Ljubnem, ker je domača tekma, tukaj je največ navijačev, in res je škoda, da jih ne bo," odsotnost občinstva obžaluje Križnarjeva.

Kvalifikacije v četrtek, oči, uprte v Kramerjevo

Spored na Ljubnem ob Savinji, kjer bo glavna favoritinja vodilna v svetovnem pokalu Marita Kramer, se bo začel v četrtek. Kvalifikacije za petkovo tekmo bodo ob 16.30, tekma pa bo na sporedu tudi ob 16.30. Prvi dan leta 2022 bodo skakalke čakale kvalifikacije, ki se bodo začele ob 10.45, ob 16. uri pa bo na sporedu še druga posamična tekma.