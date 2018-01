Izjemni obeti pred Južno Korejo: Meta Hrovat tretja!

Hrovatova je svoje prve stopničke v svetovnem pokalu osvojila z drugim časom finalne vožnje in s 14. izhodiščem po prvi vožnji. Je šele druga Slovenka s stopničkami na veleslalomih v Lenzerheideju, kjer je 17. marca 2013 zmagala Tina Maze. Zadnja Slovenka, ki je na veleslalomih osvojila stopničke, je bila pred dvema letoma Drevova z drugim mestom na Zlati lisici v Mariboru.

"Na stopničke nisem pomislila, ker se mi je to zdelo noro in nemogoče"

Foto: Sportida "Proga je bila zelo zahtevna, a že večkrat sem rekla, da mi načeloma to zelo ustreza, in tako je bilo tudi danes. Bila je težka proga, a nisem popustila, rekla sem si, da bom prišla do konca in se borila. Drugače je bila lepa proga," je po prvih stopničkah v karieri najprej povedala 19-letna Gorenjka in nadaljevala: "S prvo vožnjo sem bila zadovoljna, a ne čisto, vedela sem, da lahko gre bolje. Nad 14. mestom sem bila presenečena, saj sem imela slabši občutek. A v drugo sem si že na ogledu rekla, da bom zdaj pokazala vožnjo, kot jo znam, in uspelo mi je. Krasen znak je, ko prideš dol v 'zelenem'. Vedela pa sem, da so bile v vožnji še rezerve. Vesela sem bila, ko sem prevzela vodstvo, še zdaleč pa nisem mislila, da bo to dovolj za stopničke."

Na vprašanje, kdaj je prvič pomislila na oder za zmagovalke, je odgovorila: "Dokler nisem bila na tretjem mestu, nisem pomislila na to, ker se mi je to zdelo noro in nemogoče. Potem nisem čisto dojemala, kaj se dogaja okoli mene. Šele takrat, ko so punce prišle do mene, sem se začela zavedati, da sem res na tretjem mestu. Še zdaj premlevam, kaj se je sploh zgodilo."

Nato je opisala še občutke na stopničkah, kjer sta ji družbo delali mojstrici veleslaloma Tessa Worley in Viktoria Rebensburg: "Nisem bila ravno domača na odru, tako da sta mi pomagali in me usmerjali. Zanimiv občutek je bil, ko vidiš, kako punce vse to počnejo po rutini, kako se tega učiš iz tekme v tekmo in navajaš na to. Bil je res dober občutek."