Valnes po sprintu najboljši še na 20 km, Šimenc do točk

Na natančno 19,8 km razdalji je tretje mesto v ciljnem obračunu osvojil še en Norvežan Paal Golberg (+ 1,6). Skandinavci so tako ponovili petkovo trojno sprintersko slavje, znova pa je zmagal Valnes.

Slednji je sicer vodilni v seštevku sprinta, a je z novo zmago tudi na drugem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. V vodstvu je še naprej njegov rojak Harald Oestberg Amundsen, danes 14., ki ima 229 točk naskoka.

Šimenc je bil od Slovencev danes edini na startu v Oberhofu, saj Miha Ličef po petkovem nastopu v sprintu danes ni startal.

Ob 13.30 se bo začela še ženska preizkušnja na 20 km, kjer pa na startu ne bo Slovenk. V nedeljo bosta na sporedu še štafetni preizkušnji, svetovni pokal pa se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v švicarskem Gomsu.

* Izidi, 20 km, klasično, skupinski start:

- moški:

1. Erik Valnes (Nor) 46:03,0

2. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) + 0,9

3. Paal Golberg (Nor) 1,6

4. Mattis Stenshagen (Nor) 1,7

5. Federico Pellegrino (Ita) 2,1

6. Perttu Hyvärinen (Fin) 2,2

...

37. Miha Šimenc (Slo) 1:35,4

- skupno (19/34):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1456 točk

2. Erik Valnes (Nor) 1227

3. Paal Golberg (Nor) 1063

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 882

5. Hugo Lapalus (Fra) 807

6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 788

...

78. Miha Šimenc (Slo) 88