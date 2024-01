Slovenci brez točk v šprintu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po novoletni turneji se je svetovni pokal v smučarskem teku nadaljeval v nemškem Oberhofu, kjer so se tekmovalci in tekmovalke pomerili v šprintu. Slovenske barve sta zastopala Miha Šimenc in Miha Ličef.