V živo: Ilka Štuhec v cilju kot tretja, nato pa grd padec Avstrijke

Prvi ženski smuk svetovnega pokala v novi sezoni je pri štartni številki enajst prekinjen zaradi padca Nicole Schmidhofer. Avstrijka je izgubila nadzor nad smučmi in telesom, tako da je pri veliki hitrosti pristala v zaščitnih mrežah. Pri tem se je nesrečno zagozdila v mrežo, tako da je osebje ob progi potrebovalo kar nekaj časa, da jo je spravilo na nosila. Obenem pa morajo zdaj znova namestiti varovala.

V cilju pa vodi najboljša smukačica pretekle zime Corinne Suter pred Sofio Goggio. Ilka Šthec, ki je nastopila s številko deset, je trenutno tretja. V zgornjem delu proge, ki je povsem drsalno obarvan, je bila celo najhitrejša. Izgubljala pa je v tehničnih odsekih. Obeta se ji uvrstitev v deseterico.

Maruša Ferk pa se bo na progo odpravila predzadnja (52).

Na uradnih treningih sta s smukom najhitreje opravili Američanki Alice Mckennis Duran (sreda) in Johnson Breezy (četrtek). Štuhčeva je bila na prvem treningu 14. in na drugem deveta, Ferkova pa 16. in 36.

V soboto sledi še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.

Val d'Isere, smuk, ženske

