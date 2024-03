V Saalbachu odpovedana oba treninga smuka

V Saalbachu, kjer se bo 58. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju končala z zadnjimi štirimi tekmami, so morali zaradi slabe vremenske napovedi odpovedati druga treninga smuka za tekmi konec tedna za moške in ženske. V petek sta na programu superveleslaloma.

Zaradi teh štirih tekem so se odločili, da treningov ne bo in bodo dodatno zaščitili in utrdili pobočje, je za avstrijsko tiskovno agencijo povedal direktor ženskega dela svetovnega pokala Peter Gerdol.

V sredo so uspešno izpeljali prva preizkusa proge. Ilka Štuhec je vpisala deveti čas, Miha Hrobat pa 24. čas treninga. Najhitrejša sta bila Kira Weidle iz Nemčije in Švicar Stefan Rogentin.

Petkova superveleslaloma bosta brez slovenske udeležbe, v soboto je na programu ženski smuk, v nedeljo pa še tekma za moške.

