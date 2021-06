V olimpijsko zimo pod posebnim zdravniškim drobnogledom

Prihodnji mesec bo dopolnila 30 let. Za Tino Robnik bo to neke vrste opozorilo, da vstopa v zadnji del kariere, v katerem se odkrito spogleduje z vrnitvijo med veleslalomsko elito. Ta izziv pa bo dosegljiv le, če se ji bo uspelo dokončno otresti skrivnostnih zdravstvenih težav.

Vsega 35 točk svetovnega pokala, kolikor jih je dosegla v pretekli sezoni, je bilo seveda precej manj od pričakovanj. Tudi vrhunsko peto mesto na paralelni tekmi svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo je bila premajhna preproga, pod katero bi lahko pometla nezadovoljstvo večjega dela zime. Tega niti ni hotela storiti, saj je v svojem najožjem štabu dobro poznala objektivne razloge.

O konkretnih zdravstvenih težavah, ki so bile glavni vzrok za veliko tekmovalno nestabilnost in energijsko popuščanje med samimi nastopi, sicer še danes noče javno govoriti. "Dejala bom, da me je pestila kronična utrujenost. Začelo se je nekaj tednov pred prvo tekmo. V večjem delu sezone sem zato lovila ravnotežje prave količine treningov, da ne bi prišlo do pretirane utrujenosti. Bilo mi je težko. O tem nisem hotela govoriti. Poskušala sem ostajati pozitivna," pravi Tina Robnik.

V svetovnem pokalu je Tini Robnik ostalo kar nekaj neporavnanih računov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po sezoni si je vzela kar mesec dni popolnega oddiha. Pravi, da je počutje boljše, vseeno pa ostaja pod zdravniškim drobnogledom. "Strokovnjaki nadzorujejo mojo krvno sliko, pritisk, srčni utrip … Vse v želji, da ne bi prišlo do izčrpanosti," pripoveduje veleslalomska specialistka, ki se je odločila tudi za spremembo koncepta kondicijske vadbe. Po prekinitvi sodelovanja z Mitjo Bračičem ji po novem program sestavlja sorodnik Miha Robnik.

Na snegu bo še naprej delovala pod taktirko glavnega trenerja Sergeja Poljšaka. Še naprej bo najbolj tesno povezana z Ano Bucik, obeta si lahko tudi več skupnih treningov z Meto Hrovat in Andrejo Slokar, ob tem pa upa tudi na nadaljevanje prakse povezovanja z moško ekipo za tehnični disciplini. "Treningi z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom so za nas koristni. Sta toliko močnejša, da ju stalno lovimo," pripoveduje Lučanka in v smehu dodaja, da na kakšnem odseku občasno prehiti tudi najboljša slovenska tehnična smučarja.

Tina Robnik in Ana Bucik ostajata reprezentančni "zaveznici". Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Njen osrednji izziv bo vrnitev na stare veleslalomske položaje. Veseli pa se tudi olimpijskega nastopa v Pekingu, zanjo najbrž zadnjega v karieri. "Olimpijske igre dajejo dodaten zagon. Realno bodo to zame zadnje. Z njimi pa se nočem preveč obremenjevati. Seveda, gre za najpomembnejšo tekmo leta. Želim pa vso sezono tekmovati na najvišji ravni in se posledično tudi na Kitajsko podati vrhunsko pripravljena," proti novi sezoni pogleduje Lučanka.

Zdravstvene težave so sicer stalnica njene kariere in tudi glavni razlog, da sta 6. in 8. mesto na tekmah v Kranjski Gori njena najboljša veleslalomska dosežka v karieri. "Marsikaj je vplivalo na to, da nisem nikoli v celoti pokazala tistega, kar sem na treningih ali delih prog. Verjamem, da se lahko v sezoni 2021/22 poklopi vse. Posledično bi dosegla svoje najboljše rezultate," pravi Robnikova, ki je po dveh sezonah v prvi jakostni skupini letos zaradi vseh težav zdrsnila na 28. mesto.