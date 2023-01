Uspešno je prevzela vlogo Anamarije Lampič in ne boji se ...

Delavnost Eve Urevc nikoli ni bila sporna. Njeni trenerji so že pred časom razlagali, da je ena od najbolje pripravljenih tekmovalk v svetovnem pokalu, čeprav njeni rezultati niso vedno kazali tega. Letos se zdi drugače. Urevčeva se je izkazala na novoletni tekaški turneji (Tour de Ski), ko je skupno zasedla 12. mesto. Presenetljivo dobro se je odrezala na tekmah v razdalji, medtem ko v šprintih, ki so njena paradna disciplina, še ni pokazala vsega. A se ne boji, prepričana je, da bodo tudi tam prišli rezultati. Ob vseh svojih uspehih zasluge pripisuje norveškemu trenerju, pozitivno pa jo je presenetil tudi servis smuči, ki je pri teku na smučeh zelo pomemben dejavnik.

Na zadnjih tekmah ste zelo dobre rezultate dosegali tudi na razdalji. So vas ti rezultati presenetili?

Mislim, da jih je bilo veliko presenečenih. Še sama sem bila nekoliko presenečena. Sicer sem vedela, da sem se na razdalji malo izboljšala, ampak da sem na tej ravni, še sama nisem pričakovala. Očitno zdaj končno prihajam v to formo in tudi motivacija se je kar dvignila.

"Mislim, da v šprintu lahko še vedno največ iztržim." Foto: Guliverimage

Dejali ste, da ste že imeli občutek, da ste na razdalji boljši. Je bil skozi pripravljalno obdobje tudi trening bolj posvečen temu?

Na začetku pripravljalnega obdobja sem izrazila željo, da bi nekoliko trenirala tudi za razdaljo, saj si s tem samodejno boljši v šprintu. Sicer se je trening še vedno bolj prilagajal šprintu. Mislim, da v šprintu lahko še vedno največ iztržim. Predvsem sem se želela ukvarjati z vzdržljivostjo, da me ne bi pobralo v finalu šprinta. No, zdaj pa se mi še v šprintu še ni vse sestavilo, ampak ne dvomim, da mi ne bi uspelo. Čakam samo, da bodo prave smuči.

V Val Mustairju je bila katastrofa (Eva Urevc je tam v šprintu zasedla 44. mesto, op. p.). Če bi imela tam boljše rezultate, bi bila v skupnem seštevku Tour de Skija še boljša, ampak se ne pritožujem nad 12. mestom. Preprosto se ni izšlo. Zame je pomembno, da sama pri sebi vem, da lahko tudi šprintam in da sem sposobna biti zraven, tako da se sploh ne bojim za naslednje šprinte.

Veliko zaslug za njene uspehe ima tudi norveški trener Ola Vigen Hattestad. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V letošnjem letu se je slovenski reprezentanci pridružil norveški trener Ola Vigen Hattestad. Je bilo kaj sprememb pri treningu oziroma koliko je Ola zaslužen za vaš rezultatski preskok na razdalji?

Da, to je zagotovo plod njegovega dela. Prav tako mu 100-odstotno zaupam. Začetek sezone ni bil najboljši, ampak sem mu vseeno zaupala. Predvidevala sem, da začetek sezone ni bil najboljši, ker je bilo tudi med sezono veliko treninga. On je načrtno delal tako, da bom pripravljena pravi čas. Res mu zaupam in vem, da sem letos delala veliko bolje kot v preteklih sezonah.

So bili tudi treningi bolj prilagojeni vam?

Vseskozi sva se s trenerjem pogovarjala. Upošteval je moje želje. Pravzaprav sem predlagala in ga vprašala, kaj meni. Nato sva našla skupni jezik. Mislim, da se je prilagodil vsakemu posamezniku, kolikor se je lahko. Na skupnih pripravah smo delali skupaj, kar je logično. Če bi na pripravah želel delati vsak po svoje, potem bi sledil razpad sistema. Kar zadeva trening doma, sem že dovolj samostojna in takrat je lahko tudi meni prilagajal trening.

Eva Urevc že komaj čaka svetovno prvenstvo v Planici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kakšni so zdaj vaši kratkoročni načrti v nadaljevanju sezone?

V Livignu imam namen štartati šprint in ekipni šprint. Tekmo v Franciji bom načeloma izpustila. Nisem še govorila s trenerjem, ampak mislim, da bom eno tekmo svetovnega pokala izpustila. Zagotovo bom štartala na tekmi v Toblachu, ki je zadnja tekma pred Planico. Tam bom štartala tako na razdalji kot tudi v šprintu v prosti tehniki.

Servisna ekipa se je pred to sezono zamenjala oziroma je vodilno vlogo prevzel Matic Gracer. Zdi se, da so bile smuči za Tour de Ski dobro pripravljene?

Zelo sem pozitivno presenečena. Ko je servis nov, se vedno sprašuješ, kako bo. Moram povedati, da sem bila v 90 odstotkih primerov zadovoljna s smučmi. Zame je pomembno, da so smuči vsaj konkurenčne. Zgodilo se je že tudi, da so bile smuči nadpovprečno dobre. Se pa tudi zgodi, da smuči niso najbolje pripravljene, ampak zaradi tega nisem jezna. Če napako priznajo, razumeš, da včasih ne more iti vse po načrtu. Pomembno je, da se to ne ponavlja (smeh, op. p.).

V slovenski reprezentanci je zelo dobro vzdušje. Foto: SloSki

Kakšno je sicer vzdušje v reprezentanci?

Letos se dobro razumemo. Moram povedati, da bolje kot lani. Lani smo bolj delali po manjših skupinah. Ana (Anamarija Lampič, op. p.) je imela večinoma svojo ekipo, jaz sem nekaj delala sama, tudi Miha Šimenc je bil bolj zase … Letos smo vsi eno in na podlagi tega se pozna, da smo bolj povezani. Tudi na Tour de Ski smo bili vsi zadovoljni z rezultati in potem je vzdušje še boljše. Moram reči, da smo zelo v redu.

Eva Urevc je v preteklosti z Anamarijo Lampič dosegla nekaj vrhunskih rezultatov. Foto: Guliverimage Kako ste se znašli v novi vlogi, ko ste po odhodu Anamarije Lampič v slovenski reprezentanci prevzeli vodilno vlogo?

Pravzaprav se s tem ne obremenjujem. Vesela sem, da sem pokazala, da sem lahko tudi jaz na neki visoki ravni. Sicer stopničk še nimam, ampak verjamem, da tudi to lahko še pride. Treba je delati naprej, ne smem se naslanjati na rezultate, ki sem jih dosegla na Tour de Ski. Gledati moram naprej, da bi te rezultate lahko ponovila ali izboljšala. Zagotovo ne čutim nobenega pritiska. Pomembno je, da sem si sama sebi dokazala, da zmorem. Vseeno vem, da me čaka dolga pot, da dosežem tisto, kar je Ana. Verjamem v to.

Eva Urevc velja za eno od najbolje pripravljenih tekmovalk v svetovnem pokalu.

Svetovno prvenstvo v Planici se bliža. Kako težko že čakate domače tekmovanje?

Predvsem si želim ostati zdrava. Po Touru me je najbolj skrbelo, da ne bom zbolela. Moram reči, da se v redu regeneriram. Upam, da se mi do Planice tekme sestavijo. Tako bom tja prišla še z večjo motivacijo. Zagotovo je to cilj sezone. Nestrpno pričakujem še vse skupaj. Ne samo šprint, ampak tudi tekmo na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki. Profil proge mi je zelo všeč, tako da upam, da se bo dobro izšlo.

