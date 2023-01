Miha Šimenc in Eva Urevc v Planici do državnih naslovov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Planici je danes potekala mini generalka za bližajoče se svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, državno prvenstvo v sprintu v klasičnem koraku. Državna prvaka sta postala Miha Šimenc in Eva Urevc, je na spletni strani zapisala Smučarska zveza Slovenije.

Na 1,4 km dolgi progi je bil v kvalifikacijah najhitrejši Vili Črv (ND Rateče Planica) pred Boštjanom Korošcem (SD Bohinj) in Joštom Mulejem (ŠD Gorje), Miha Šimenc (TSK Logatec) je bil četrti.

V konkurenci članic je za deset sekund konkurenco že v kvalifikacijah ugnala Eva Urevc (ŠD Gorje), druga je bila mlada Klara Mali (TSK Triglav Kranj), še dodatnih sedem sekund je na tretjem mestu zaostala Anita Klemenčič (TSK Triglav Kranj).

V velikem moškem finalu so tekli Korošec, Šimenc, Mulej in Izidor Karničar (TSK Triglav Kranj). S prednostjo 38 stotink je zmagal Šimenc pred Karničarjem in Korošcem, Mulej je bil četrti.

V finalu konkurence članic je Urevčeva slavila pred Malijevo in Klemenčičevo, Lucija Medja (TSK Bled) je bila četrta.

V konkurenci mlajših mladincev in mladink sta prvaka na 1,2 km dolgi progi postala Nejc Einhauer (TSK Triglav Kranj) in Ula Kuhar (TSK JUB Dol pri Ljubljani).

