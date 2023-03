Zadnji dan "surovega izziva": Lanišek brani tretje mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

TURNEJA RAW AIR, KVALIFIKACIJE in TEKMA (M), VIKERSUND

Na sporedu je še zadnji dan norveške turneje Raw Air, v seštevku katere vodi Norvežan Halvor Egner Granerud pred Stefanom Kraftom in Anžetom Laniškom, ki bo poskušal zadržati tretje mesto. Smučarske skakalce do konca turneje čakajo še trije poleti, prvi ob 14.30, ko bodo na sporedu kvalifikacije, posamična tekma na letalnici v Vikersundu se bo začela ob 16. uri.

Pred moško karavano v smučarskih skokih je še zadnji dan desetdnevne norveške turneje Raw Air, v seštevek katere šteje kar 18 skokov. Zadnje tri bodo skakalci opravili danes na letalnici Vikersundbakken, na kateri jih čaka še druga posamična preizkušnja ta konec tedna.

Halvor Egner Granerud je vodilni na turneji, pa tudi v svetovnem pokalu in seštevku poletov. Foto: Sportida Sobotno je dobil vodilni skakalec svetovnega pokala, vodilni v seštevku poletov in vodilni na turneji, Halvor Egner Granerud, ki je na vseh treh tekmah na letalnicah to sezono zmagal.

Norvežan ima v seštevku turneje 28,5 točke prednosti pred drugim Stefanom Kraftom, tretji na turneji Raw Air je Anže Lanišek. Najboljši slovenski skakalec te zime za Granerudom zaostaja že 106,3 točke, pred najbližjim zasledovalcem na turneji Dawidom Kubackim pa ima 13,6 točke prednosti, pred petim Danielom Tschofenigom pa slabih 28.

Zmagovalca letošnje izvedbe turneje v moški konkurenci čaka dodatna nagrada v višini 50 tisoč evrov, drugouvrščeni bo prejel 20 tisoč evrov, tretji pa deset tisoč evrov.

Vodilni Granerud ima v seštevku poletov 300 točk, Kraft 220, tretji Zajc 135, četrti Domen Prevc 118, peti Piotr Zyla 116 ...

Domen Prevc je sobotno tekmo končal na sedmem mestu, v seštevku poletov je sedmi. Foto: Sportida

Šesterica Slovencev

Skakalce pred zadnjo preizkušnjo turneje (predvidena je ob 16. uri) čakajo kvalifikacije. Začele se bodo ob 14.30, po eno od 40 vstopnic za tekmo pa se bo podalo 61 tekmovalcev, med njimi šest Slovencev.

Rok Masle, ki se mu kot edinemu slovenskemu predstavniku ni uspelo uvrstiti na sobotno tekmo, bo v kvalifikacijah nastopil s številko šest, od rojakov mu bodo sledili Lovro Kos (39), Žiga Jelar (48), Lanišek (54), Domen Prevc (58) in Timi Zajc (59).

Selitev na Finsko

Skakalci se bodo po Vikersundu preselili na Finsko, kjer jih prihodnji konec tedna v Lahtiju čakata posamična in ekipna tekma, konec marca pa sledi še tradicionalni sklep sezone s poleti v Planici (30. marec–2. april).

Vikersund, kvalifikacije

