Tudi sama se je spraševala, kaj se dogaja z njo

Anamarija Lampič je v nedeljo v tej sezoni še četrtič v posamični konkurenci stopila na stopničke svetovnega pokala. Lampičeva je že ničkolikokrat pokazala, da je vrhunska tekmovalka, v nedeljo pa dokazala, da se lahko po velikem razočaranju in težavah pobere ter zablesti, ko je to najbolj potrebno.

"Prvič v življenju se je zgodilo, da sem odstopila. Kar čudno je. Enostavno v drugem krogu me je, ne vem, kako, kar zadušilo, tiščalo me je v prsih. Ne vem še čisto točno, kaj je bil vzrok," je še v soboto z velikim razočaranjem razlagala Lampičeva, potem ko je na 10-kilometrski razdalji odstopila.

Marsikateremu ljubitelju teka na smučeh se je porajalo vprašanje, kaj se dogaja z najboljšo slovensko tekačico na smučeh. Že na dopoldanskih kvalifikacijah šprinta ni bila videti prava, potem ko je bila "šele" deveta in kar nekaj sekund zaostala za najboljšimi. A sama je vseeno že vedela, da je zraven.

Bila je v precepu

V izločilnih dvobojih smo lahko videli tisto pravo Anamarijo, ko je vse do finala puščala svoje tekmovalke zadaj. V finalu je morala v hrbet pogledati le Švedinji Linn Svhan in na koncu je zasedla drugo mesto.

"Glede na to da sem v soboto odstopila, sem vesela, da sem naredila to potezo, saj se res nisem počutila dobro. Malo sem bila v precepu, da sem morda preveč trenirala, da je to prišlo za mano - a sem po kvalifikacijah videla, da sem še vedno zraven, sploh pa potem v izločilnih bojih. Šlo je, kot sem si zamislila, takoj od štarta sem bila spredaj in držala to pozicijo," je po tekmi dejala tekmovalka iz Valburge in bila ob tem prepričana, da je bila tudi mlada Švedinja premagljiva.

Majhna ekipa, ki diha kot eno

Veliko je dejavnikov, ki v teku na smučeh odločajo o dobrem rezultatu. Veliko pomembnega dela je navadnim ljudem ponavadi skritega. Predvsem veliko delo opravijo serviserji smuči - ti v slovenski ekipi, kot tudi preostali člani ekipe, delajo s srcem in dušo. Iz tekme v tekme dokazujejo, da se lahko merijo s tekaškimi velesilami, čeprav je proračun veliko manjši. Toliko manjši, da morajo včasih "čarati", da izpeljejo sezono do konca in da imajo slovenski tekmovalci omogočene prave razmere.

V nedeljo se je v posamični konkurenci še četrtič zavihtela na stopničke.

Petindvajsetletna Lampičeva je do zdaj že petkrat stala na stopničkah, če štejemo še tretje mesto iz ekipnega šprinta. In če bo nadaljevala v tem slogu, bo presegla lansko sezono, ko se je štirikrat zavihtela na stopničke (dve zmagi in dve drugi mesti). Seveda ne moremo spregledati, da je naša najboljša tekmovalka trenutno v vodstvu seštevka svetovnega pokala v šprintu - in le vprašamo se lahko, ali ji katera letos lahko odvzame ta primat.

Reprezentanca ni samo Anamarija Lampič

Anamarija pa ni edina v reprezentanci. Če moški del ekipe ob odsotnosti Mihe Šimenca še išče svoj preboj, pa to ne velja za Evo Urevc. Ta je morala lansko sezono zaradi poškodbe izpustiti, letos pa se je dvakrat zavihtela med prvo deseterico, v ekipnem šprintu je bila z Anamarijo Lampič tretja.

Nasmeh zagotovljen

Nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu (22. 2.–7. 3.) je vse bliže in Lampičeva vseskozi poudarja, da je svetovno prvenstvo njen največji cilj. A nekaj je jasno že danes - Anamarija se nam bo iz štartnega bloka prešerno zasmejala, potem pa …