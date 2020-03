Križnarjeva in Klinčeva v kvalifikacijah tik pod vrhom

Smučarske skakalke so danes opravile kvalifikacije za četrtkovo temo svetovnega pokala turneje Raw Air v norveškem Trondheimu. Tik pod vrhom sta končali Nika Križnar in Ema Klinec, ki sta bili tretja in četrta, na prvih mestih sta kvalifikacije končali domačinki Maren Lundby in Silje Opseth.