Peter Prevc najboljši Slovenec v kvalifikacijah Trondheima, Lanišek diskvalificiran

Peter Prevc je bil najboljši Slovenec na kvalifikacijah, ki jih je sicer dobil Japonec Rjoju Kobajaši. Najstarejši Prevc je zasedel sedmo mesto. Žiga Jelar, najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku turneje, je bil 11., Anže Semenič 18. Timi Zajc 26. in Domen Prevc 34. Na predzadnji posamični tekmi sezone pa ne bomo videli Anžeta Laniška, ki je bil diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Kvalifikacije Kobajašiju

Kvalifikacije je s 135 metri in 146,2 točkami z nižjega zaletišča dobil Japonec Rjoju Kobajaši pred Poljakom Piotrom Zylo, tretji je bil Norvežan Johann Andre Forfang.

V seštevku RAW AIR turneje v vodstvu ostaja Kamil Stoch s 1161,9 točkami pred Kobajašijem, ki ima 1154,5 točke, tretji je Marius Lindvik s 1154,3 točkami, Jelar je padel na četrto mesto s 1151,9 točkami, Prevc je 7. s 1133,8 točkami, Zajc pa deveti s 1109,8 točkami.

Naši med najboljšimi tudi na treningu

Pred kvalifikacijsko serijo sta bili izpeljani dve seriji uradnega treninga. V prvi je Jelar s 135 metri imel tretjo oceno, Zajc s 128,5 metri sedmo, Peter Prevc s 130 metri enajsto, najboljši pa je bil s 142 metri Markus Eisenbichler. V drugi seriji je bil s 136 metri najboljši Stephan Leyhe, ki je v kvalifikacijah grdo padel pri 141,5 metrih, Lanišek, Jelar in Zajc so se zvrstili na mestih od 4. do 6. z daljavami 130,5, 128 in 131,5 metra.

Trondheim, kvalifikacije:

Preberite še: