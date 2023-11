Trojna norveška zmaga, uspešna vrnitev Vrhovnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finski Ruki se je začela tudi nova sezona svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev. Na prvi tekmi so prevladovali Norvežani, ki so zasedli prva tri mesta.

Zmagovalca je odločil sprint trojke, ki je v vodilni skupini ušla na zadnjem vzponu, v njem je imel največ moči Jens Luraas Oftebro, ki je vknjižil peto zmago v svetovnem pokalu. Drugo mesto je na tekmi s skokom in 7,5 kilometra dolgim tekom zasedel najboljši kombinatorec zadnjih let Jarl Magnus Riiber, tretji je bil Joergen Graabak. Lanski zmagovalec svetovnega pokala Avstrijec Johannes Lamparter je bil šesti.

Dobro se je odrezal slovenski povratnik na tekme Vid Vrhovnik. Zasedel je 26. mesto, dvanajstič v karieri je prišel do točk, izenačil pa je svojo tretjo najboljšo uvrstitev v karieri. Po skoku je zasedel 32. mesto, a takoj pokazal, da je tekaško dobro razpoložen. Že po dobrem kilometru je prehitel nekaj tekmovalcev, med njimi tudi Gašperja Brecla, ta je po skoku zasedal 23. mesto, na koncu pa se boril celo za uvrstitev med najboljših dvajset. Za 20. mestom je zaostal le za 3,6 sekunde, njegov zaostanek za zmagovalcem pa je znašal minuto, osem sekund in tri desetinke. Brecl je med 55 tekmovalci zasedel 44. mesto, zaostal je dve minuti in 14 sekund.

Konec tedna bosta v Ruki še dve tekmi, v soboto s skokom in deset kilometrskim tekom, v nedeljo pa s skupinskim startom.

Ruka, nordijska kombinacija (M):



1. Jens Luraas Oftebro (Nor) 19:24,6

2. Jarle Magnus Riiber (Nor) +0,4

3. Joergen Grabaaak (Nor) +1,1

4. Johannes Rydzek (Nem) +3,1

5. Eero Hirvonen (Fin) +3,5

6. Johannes Lamparter (Avt) +6,0

...

26. Vid Vrhovnik (Slo) +1:08,3

44. Gašper Brecl (Slo) +2:14,5