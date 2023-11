Najboljša Švedinja in Norvežan, Slovenci daleč zadaj

Za Erika Valnesa je to druga posamična zmaga v svetovnem pokalu. Najboljši je bil novembra 2020 prav tako v Ruki. V moškem finalu je bil drugi Francoz Richard Jouve, tretji pa Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ki je lani užival rekordno sezono, v kateri je na 28 tekmah vpisal 20 zmag, osvojil pa tudi kristalna globusa tako za skupni kot sprinterski seštevek.

Mladi Anže Gros, debitant na tekmah v Ruki je na 1,4 km dolgi progi v klasičnem koraku za zmagovalcem kvalifikacij, Švedom Marcusom Gratejem, zaostal 12,09 sekunde. Vili Črv je na 73. mestu zaostal 13,54 sekunde, najizkušenejši slovenski tekač Miha Šimenc pa je bil z zaostankom 14,77 sekunde 76. Erik Valnes se je veselil druge zmage za svetovni pokal. Foto: Guliverimage

V povsem nordijsko obarvanem ženskem finalu, kjer so prevladovale kar štiri Švedinje, je bila najhitrejša Emma Ribom, pred rojakinjo Jonno Sundling in Norvežanko Kristino Stavaas Skistad. Ribom je slavila tretjič v svetovnem pokalu po lanskih zmagah v Ruki in Lillehammerju.

Presenetljivo je še ena Švedinja, Maja Dahlqvist, lanska zmagovalka skupnega seštevka v sprintu, izpadla v kvalifikacijah s 34. mestom. Zmagovalka kvalifikacij, Finka Jasmi Joensuu je bila v finalu zadnja, šesta.

V ženski konkurenci slovenskih tekačic na prvi tekmi svetovnega pokala ni bilo na startu, bosta pa Eva Urevc in Anja Mandeljc tekmovali na prihajajočih tekmah na razdaljo.

V soboto bo na vrsti tekma na 10 km v klasičnem slogu, v nedeljo pa še na 20 km s skupinskim startom v prostem slogu.

Izidi, sprint, klasično:

Moški:

1. Erik Valnes (Nor) 2:37,96

2. Richard Jouve (Fra) + 0,83

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1,70

4. Federico Pellegrino (Ita) 2,40

5. Ansgar Evenesen (Nor) 8,45

6. Matz William Jenssen (Nor) 11,75

...

Obstali v kvalifikacijah:

70. Anže Gros (Slo)

73. Vili Črv (Slo)

76. Miha Šimenc (Slo)

Vrstni red v svetovnem pokalu (1/34)

1. Erik Valnes (Nor) 112 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 98

3. Richard Jouve (Fra) 95

4. Federico Pellegrino (Ita) 85

5. Ansgar Evenesen (Nor) 80

6. Matz William Jenssen (Nor) 79

...

Ženske:

1. Emma Ribom (Šve) 3:00,78

2. Jonna Sundling (Šve) + 0,85

3. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 1,81

4. Frida Karlsson (Šve) 2,90

5. Linn Svahn (Šve) 3,56

6. Jasmi Joensuu (Fin) 12,58

...

Vrstni red v svetovnem pokalu (1/34):

1. Emma Ribom (Šve) 110 točk

2. Jonna Sundling (Šve) 107

3. Frida Karlsson (Šve) 93

4. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 90

5. Jasmi Joensuu (Fin) 90

6. Linn Svahn (Šve) 80