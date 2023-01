Eva Urevc z novo odlično predstavo, Klaebo zdaj sam vrhu

To je zdaj njena nova najboljša uvrstitev na preizkušnjah na razdalji. Urevc je za zmagovalko zaostala minuto, 47 sekund in desetinko, za petim mestom pa vsega sekundo.

Dve mesti je pridobila tudi Anja Mandeljc, ki je z zaostankom dveh minut in 52 sekund tekmo končala na 25. mestu.

Prvo mesto je zadržala Švedinja Frida Karlsson, tudi na drugem mestu je ista tekmovalka kot po desetkilometrski preizkušnji, Finka Krista Parmakoski, na tretje mesto pa se je s četrtega po norveškem dvoboju zavihtela Tiril Udnes Weng.

Frida Karlsson je zadržala prvo mesto. Foto: Guliverimage

Karlsson, ki je zabeležila tretjo zmago v sezoni in sedmo v svetovnem pokalu, vodi v skupnem seštevku turneje, pred Weng ima minuto in 28 sekund prednosti, Urevc je z zaostankom štirih minut in šestih sekund 17., Mandeljc pa je na 30. mestu, za najboljšo zaostaja pet minut in 57 sekund.

Klaebo sam na vrhu z največ osvojenimi zmagami na novo

Norveški zvezdnik smučarskega teka Johannes Hoesflot Klaebo je bil najhitrejši tudi na današnji 20-kilometrski zasledovalni tekmi novoletne turneje za svetovni pokal v nemškem Oberstdorfu. Norvežan je zmagal tudi na prvih dveh tekmah v Švici in torkovi tekmi na 10 kilometrov. Edini Slovenec Miha Šimenc je končal na 64. mestu. Johannes Hoesflot Klaeb je bil še enkrat najboljši. Tokrat na 20-kilometrski razdalji. Foto: Guliverimage

Klaebo je dobil že 15. etapo na novoletnih turnejah. Na tej je bil najboljši na uvodnem sprintu v Val Müstairju, nato pa je v istem kraju dobil še zasledovalno preizkušnjo.

Podobno je storil v Oberstdorfu, saj je najprej slavil na 10 kilometrov prosto, nato pa danes še na zasledovalni preizkušnji. Tokrat je za zmago ugnal rojaka Sindreja Bjoernestada Skara, ki je na drugem mestu zaostal za 1,8 sekunde, in Italijana Federica Pellegrina (+2,1), ki je bil tretji.

Z zaostankom nekaj več kot štirih minut je tekmo na 64. mestu sklenil edini slovenski tekmovalec Šimenc.

Klaebo je zdaj sam na vrhu z največ osvojenimi zmagami na novoletnih turnejah. Eno več ima od rojakinje Therese Johaug in Poljakinje Justyne Kowalczyk.

* Izidi, 20 km prosto zasledovalno:

- moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 41:35,8

2. Sindre Bjoernestad Skar (Nor) +1,8

3. Federico Pellegrino (Ita) 2,1

...

64. Miha Šimenc (Slo) 4:04,3

... - novoletna turneja (4):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1:31:02

2. Federico Pellegrino (Ita) +0:12

3. Paal Golberg (Nor) 0:14

...

63. Miha Šimenc (Slo) 6:25

... - vrstni red v svetovnem pokalu (14/31):

1. Paal Golberg (Nor) 906 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 832

3. Federico Pellegrino (Ita) 655

...

114. Miha Šimenc (Slo) 38

126. Vili Črv (Slo) 18

147. Anže Gros (Slo) 3

...

