Petek, 30. 1. 2026, 8.10
37 minut
Tia Janežič
- klub: Rateče - Planica
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno
Največji uspehi:
- OI: /
- SP: /
- svetovni pokal: /
- evropski pokal/pokal Fesa
17. mesto: Falcade 2025, sprint klasično
32. mesto: Oberwiesenthal 2025, sprint klasično
34. mesto: Falcade 2025, 10 km prosto
35. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, sprint klasično
35. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, 10 km klasično
35. mesto: St. Ulrich 2024, sprint prosto
36. mesto. St. Ulrich 2025, sprint prosto
- MSP:
14. mesto: Lygna 2022, štafeta 4 x 3,3 km
16. mesto: Planica 2024, mešana štafeta 4 x 5 km
20. mesto: Planica 2024, sprint prosto
- izid sezone: 35. mesto, Gressoney-Saint-Jean (evropski pokal), sprint klasično in 10 km klasično; 4. mesto Ramsau (pokal FIS), sprint prosto
- prisotnost na Instagramu: @tiajanezic
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Uvrstitev na olimpijske igre
- zadnja knjiga ali film: Igra prestolov
- hobiji: kuhanje, alpsko smučanje
- moto/navdihujoč citat: "S pozitivnimi mislimi je vse lažje."
Vir: STA