Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Petek,
30. 1. 2026,
8.10

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tia Janežič Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Petek, 30. 1. 2026, 8.10

37 minut

Tia Janežič

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tia Janežič | Tia Janežič | Foto Bor Slana/STA

Tia Janežič

Foto: Bor Slana/STA

- rojena: 12. julija 2004
- klub: Rateče - Planica
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno

Največji uspehi:

- OI: /

- SP: /

- svetovni pokal: /

- evropski pokal/pokal Fesa
17. mesto: Falcade 2025, sprint klasično
32. mesto: Oberwiesenthal 2025, sprint klasično
34. mesto: Falcade 2025, 10 km prosto
35. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, sprint klasično
35. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, 10 km klasično
35. mesto: St. Ulrich 2024, sprint prosto
36. mesto. St. Ulrich 2025, sprint prosto

- MSP:
14. mesto: Lygna 2022, štafeta 4 x 3,3 km
16. mesto: Planica 2024, mešana štafeta 4 x 5 km
20. mesto: Planica 2024, sprint prosto

- izid sezone: 35. mesto, Gressoney-Saint-Jean (evropski pokal), sprint klasično in 10 km klasično; 4. mesto Ramsau (pokal FIS), sprint prosto
- prisotnost na Instagramu: @tiajanezic
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Uvrstitev na olimpijske igre
- zadnja knjiga ali film: Igra prestolov
- hobiji: kuhanje, alpsko smučanje
- moto/navdihujoč citat: "S pozitivnimi mislimi je vse lažje."

Vir: STA
Tia Janežič Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.