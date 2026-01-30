Tia Janežič

- rojena: 12. julija 2004

- klub: Rateče - Planica

- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad

- discipline na OI: posamično, ekipno



Največji uspehi:



- OI: /



- SP: /



- svetovni pokal: /



- evropski pokal/pokal Fesa

17. mesto: Falcade 2025, sprint klasično

32. mesto: Oberwiesenthal 2025, sprint klasično

34. mesto: Falcade 2025, 10 km prosto

35. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, sprint klasično

35. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, 10 km klasično

35. mesto: St. Ulrich 2024, sprint prosto

36. mesto. St. Ulrich 2025, sprint prosto



- MSP:

14. mesto: Lygna 2022, štafeta 4 x 3,3 km

16. mesto: Planica 2024, mešana štafeta 4 x 5 km

20. mesto: Planica 2024, sprint prosto



- izid sezone: 35. mesto, Gressoney-Saint-Jean (evropski pokal), sprint klasično in 10 km klasično; 4. mesto Ramsau (pokal FIS), sprint prosto

- prisotnost na Instagramu: @tiajanezic

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Uvrstitev na olimpijske igre

- zadnja knjiga ali film: Igra prestolov

- hobiji: kuhanje, alpsko smučanje

- moto/navdihujoč citat: "S pozitivnimi mislimi je vse lažje."



Vir: STA