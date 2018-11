Tande se je po hudi bolezni vrnil v svetovni pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande je bil maja zaradi hude bolezni teden in pol v bolnišnici. Septembra se je vrnil na skakalnico, ta konec tedna pa je ponovno del norveške reprezentance v svetovnem pokalu. "Dober občutek je, a me čaka še veliko dela," pravi 24-letni Tande.

Pol leta nazaj so Tandeju zdravniki postavili redko diagnozo Stevens-Johnsonov sindrom, ki pri bolniku povzroči luščenje pokožnice od usnjice ter vrhnjice sluznic, čemur sledi vdor mikroorganizmov. Norvežan je imel srečo, da je hitro poiskal zdravniško pomoč, saj se drugače zgodba mogoče ne bi tako srečno razpletla.

Stöckl: S tega vidika ni zamudil veliko

"Takrat sploh nisem razmišljal o športu, v takem trenutku je pomembno samo hitro okrevanje. Rezultati z začetka tedna so dobri in vse je tako, kot mora biti," je v Wisli dejal Tande avstrijski tiskovni agenciji APA.

Tande je prestal bolezen ter znova začel trenirati in nabirati nazaj izgubljene kilograme. "Daniel je vložil veliko dela, da je nadoknadil zamujeno. Več let je bil tehnično zelo stabilen, zato mislim, da s tega vidika ni zamudil veliko," pa je dejal glavni norveški trener Alexander Stöckl na dejstvo, da je njegov varovanec izgubil mesec in pol treningov na skakalnici.

"Mislim, da sem s to izkušnjo odrasel in mi bo pomagala kot športniku," je zaključil Tande, ki je v petkovih kvalifikacijah dosegel 32. rezultat, danes pa bo tudi v postavi Norveške na ekipni tekmi.

