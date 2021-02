Kateri prva zlata snežinka? Na štartu tri Slovenke.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v ponedeljek zaradi preobilnih snežnih padavin prestavili uvodno preizkušnjo svetovnega prvenstva, bodo v Cortini d'Ampezzo, kjer napoved tudi za danes ni najboljša, ob 13. uri poskušali izpeljati ženski superveleslalom. Naslov prvakinje brani Mikaela Shiffrin, glavna favoritinja je zmagovalka zadnjih štirih superveleslalomov Lara Gut-Behrami. Na štartu so tri Slovenke, tudi Ilka Štuhec.

Prvi komplet odličij na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo bi morali podeliti že v ponedeljek, a so zaradi slabih vremenskih razmer alpsko kombinacijo prestavili na prihodnji ponedeljek (15. februarja), tako da se bodo v boj za kolajne prve podale superveleslalomistke. Že pred kolegicami bi morali danes superveleslalom izpeljati moški, a so tudi tega prestavili. Nov termin? Četrtek ob 11.30.

Žensko superveleslalomsko preizkušnjo bo ob 13. uri odprla Italijanka Marta Bassino. S številko sedem bo nastopila vodilna v seštevku discipline v svetovnem pokalu, prerojena Lara Gut-Behrami, ki je na svetovnih prvenstvih osvojila pet kolajn, a zlata še nima. Švicarka je na zadnjih štirih superveleslalomih vselej zmagala, le na uvodni tekmi sezone je slavila češka dvoživka Ester Ledecka, ki bo štartala 11., Gut-Behramijeva pa je takrat končala peta.

Naslov prvakinje iz Aareja brani Američanka Mikaela Shiffrin (številka 10).

Ilka Štuhec, ki se ubada s poškodbo gležnja, je v ponedeljek sporočila, da načrtuje nastop na današnji tekmi. Glavna jo čaka v soboto, ko bo branila naslov smukaške prvakinje. Foto: Sportida

Slovenski trio

Na tekmo so prijavljene tudi tri Slovenke. Prva naj bi štartala Ilka Štuhec, ki je v ponedeljek po dveh tednih znova stala "med vrati" in opravila trening. Štajerka bo nastopila s številko 26, preizkušnja pa bo za 30-letnico pomembna predvsem za samozavest in občutek tekmovalnosti. Njena glavna tekma je na sporedu v soboto, ko bo branila dva zaporedna smukaška naslova. Maruši Ferk je pripadla številka 30, Meti Hrovat, ki bo nastopila zadnja, pa 44.

Cortina d'Ampezzo, svetovno prvenstvo, superveleslalom (ž)

