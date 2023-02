Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu v gruzijskem mestu Bakuriani pravkar potekajo izločilni boji v paralelnem slalomu. Skozi kvalifikacijsko sito sta se prebila le dva Slovenca, Žan Košir (10. čas kvalifikacij) in Rok Marguč (13.), a se je njuna pot končala že pred vrati četrtfinala. Na koncu sta zadržala uvrstitvi iz kvalifikacij. Gloria Kotnik, ki se vrača po poškodbi, je osvojila 19. mesto, Tim Mastnak pa 23. Tudi danes so razmere na progi izjemno težke, progi nista zdržali niti kvalifikacijskih voženj

Rok Marguč, štirikratni dobitnik odličij s svetovnih prvenstev, ki se je v finalne obračune uvrstil prvič po dolgem času, zagotovo še dolgo ne bo pozabil zapravljene priložnosti. Tekmec je namreč v zgornjem delu storil veliko napako, zaostal, a na koncu Celjana dohitel in ga premagal za pičle štiri stotinke sekunde. Marguč se je v ciljni areni upravičeno držal za glavo.

Tudi Žan Košir v dvoboju z Jankovom ni bil v podrejenem položaju. Dolgo časa je bil v prednosti, a ga je na ravninskem delu tik pred ciljem zaustavila grbina, kar je Bolgar izkoristil.

Žan Košir se je tudi v paralelnem slalomu prebil v izločilne boje, in na koncu zasedel 10. mesto. Foto: Miha Matavž

"Čeprav na velikih tekmovanjih štejejo le kolajne, nisem nezadovoljen. Na obeh tekmah tu sem se uvrstil v finale, kar ni nekaj samoumevnega, še posebno zaradi ne najlepših razmer. Dokazal sem, da sem v stiku z vrhom, kolajne z velikih tekmovanj pa na srečo že imam. Še bom vztrajal in poskušal biti še boljši," je dejal Košir.

Progi sta bili sicer v zelo slabem stanju, po mnenju tekmovalcev nista bili primerni za tako veliko tekmovanje. Avstrijec Alexander Payer, ki je na nedeljskem paralelnem veleslalomu prirediteljem pokazal sredinec, je v kvalifikacijah padel in si poškodoval koleno.

Žrtev slabo pripravljene proge - zaradi popravkov na njej se je tekma začela z dvourno zamudo - sta bila v kvalifikacijah tudi Tim Mastnak in Gloria Kotnik. Mastnak je zaradi večje napake zasedel le 23. mesto, Kotnik, ki se je v Gruziji na tekme vrnila po operaciji kolena, pa v luknjah ni mogla pokazati vsega svojega znanja in je tekmovanje končala na 19. mestu.

"Razmere so bile težke, specifične. Zame v tem trenutku prezahtevne, če upoštevamo, da se vračam po operaciji kolena. Storila sem, kar sem v teh razmerah lahko," je bila razočarana Velenjčanka, ki bo skupaj z Mastnakom v sredo tekmovala tudi na ekipni tekmi.

Tam bodo favoriti Avstrijci in Švicarji, ki so tokrat zasedli vsa mesta v finalu. Pri moških Avstrijci, v zaključnem boju je za svoj tretji naslov svetovnega prvaka premagal Armina Aunerja, pri ženskah pa Švicarke, Julia Zogg je bila za drugo zmago na svetovnih prvenstvih v zadnjem obračunu boljša od Ladine Jenny. Bronasti kolajni sta osvojila Kanadčan Arnaud Gaudet in Avstrijka Sabine Schöffmann.

Izidi: - moški: 1. Andreas Prommegger (Avt) 2. Arvid Auner (Avt) 3. Arnaud Gaudet (Kan) 4. Fabian Obmann (Avt) 5. Sangho Lee (J. Kor) 6. Dario Caviziel (Švi) 7. Radoslav Jankov (Bol) 8. Aaron March (Ita) ... 10. Žan Košir (Slo) 13. Rok Marguč (Slo) 23. Tim Mastnak (Slo) - ženske: 1. Julie Zogg (Švi) 2. Ladina Jenny (Švi) 3. Sabine Schöffmann (Avt) 4. Ramona Hofmeister (Nem) 5. Cheyenne Loch (Nem) 6. Claudia Riegler (Avt) 7. Michelle Dekker (Niz) 8. Lucia Dalmasso (Ita) ... 19. Gloria Kotnik (Slo)

