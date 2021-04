Svetovno prvenstvo čez tri leta ne bo na Češkem, ampak v Avstriji

Svet Mednarodne smučarske zveze (Fis) je danes potrdil, da bo svetovno prvenstvo v poletih leta 2024 v avstrijskem Kulmu. Prvenstvo je bilo sprva podeljeno Harrachovu na Češkem, a so ga morali zaradi tehničnih težav z objektom prestaviti, so sporočili z zveze.

Prav tako so zamenjali kraj svetovnega prvenstva v deskanju in smučanju prostega sloga. Namesto ruskega Krasnojarska bo tekmovanje gostila švicarska regija Engadine, kar je posledica odločitve Mednarodne protidopinške agencije (WADA), da Rusija do leta 2025 ne sme gostiti nobenega svetovnega prvenstva.

Po pregledu vseh najnovejših podatkov in informacij v zvezi s pandemijo covid-19 se je svet Fise strinjal, da bo 52. kongres zveze organiziral 4. junija prek spleta, da bi zagotovil varnost in zdravje vseh zainteresiranih strani. Njegov dnevni red bodo skrajšali, na njem pa bodo vključene volitve predsednika in sveta Fise za mandat do volitev na kongresu leta 2022. Rok za oddajo vlog za predsednika in svet Fise je 30 dni pred volitvami.

Sestanke odbora Fise, ki tradicionalno potekajo v dneh pred kongresom, bodo prav tako priredili prek spleta.