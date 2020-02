Peter Prevc tik pod stopničkami, dvojna zmaga Nemčiji

Slovenski as Peter Prevc je na tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Rasnovu zasedel četrto mesto, od stopničk ga je ločilo dobrih šest točk, oder za zmagovalce pa so zasedli Nemca Karl Geiger in Stephan Leyhe ter Avstrijec Stefan Kraft. Žiga Jelar je bil 12., Rok Justin 16. in Cene Prevc 21.