Švedska tekačica na smučeh je ostala brez sezone

Okrevanje po operaciji rame se je zavleklo, tako da je morala Švedinja črtati olimpijski nastop. "Težko je, ko vidiš, da ti odnaša sanje," je o tej temi dejala švedska tekačica.

Svahnova se je poškodovala po padcu na tekmi v prejšnji sezoni v domačem Ulricehamnu. Okrevanje pa ni potekalo po načrtih, pred dvema mesecema je morala na operacijo, a rama še zdaj ni v redu in je Svahnova ne more močno obremeniti.

Iz švedske smučarske zveze pa so sporočili, da bo tekačica izpustila ne le olimpijske nastope, temveč tudi tekme svetovnega pokala in da bo vse moči usmerila v popolno okrevanje in vrnitev po poškodbi rame.