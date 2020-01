Ilka Štuhec ponovno edina Slovenka na štartu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpske smučarke so se v tej sezoni v superveleslalomu pomerile dvakrat, do konca, ko bo najboljša prejela mali kristalni globus, pa jih čaka še pet preizkušenj. Za zdaj je v seštevku najboljša Nemka Viktoria Rebensburg, ki je osvojila 126 točk, takoj za petami pa sta ji Italijanki Federia Brignone (116), Sofia Goggia (100) in Švicarka Corinne Suter (100).

Brignonejeva je druga tudi v skupnem seštevku točk za svetovni pokal, kjer premočno vodi Američanka Mikaela Shiffrin (1125 točk). Ima kar 270 točk prednosti Italijanko. Shiffrinova, ki je v svetovnem pokalu dobila že 65 tekme, bo nastopila s številko 13.

Edina slovenska udeleženka bo Ilka Štuhec s številko 8. Po nastopih v smuku je priznala, da ji proga v Banskem ne leži najbolje. Ji bo superveleslalom prinesel več zadovoljstva od smukov?